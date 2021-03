Del “se suspén la vacunació, m’acaben de telefonar de Conselleria” al “jo no me’n vaig d’ací sense la vacuna” han passat 11 dies, però han sigut d’aquells dies en què nombrosos escenaris es munten i es desmunten en qüestió de segons.

El personal educatiu es vacuna, finalment, després de la paralització del passat dia 15. La suspensió va sorprendre enmig de l’operatiu en punts com el que s’ha habilitat a l’hospital de campanya de La Fe de València, d’on, a partir de les tres i mitja de la vesprada d’aquest divendres, ja eixien els primers immunitzats de la jornada.

“Ha sigut ràpid, en un moment està i no fa gens de mal”, diu Pepa de l’IES Marítim de València. “Tenia ganes de vacunar-me, perquè és l’única manera de protegir-se”, afig la professora, que indica, però, que el pitjor “ha sigut la incertesa”.

“Em va fotre que la pararen, perquè just em tocava l’endemà, tenia moltes ganes de vacunar-me, encara que admet que em preocupa un poc, perquè tots els medicaments tenen un cert risc”, diu Carlos García, del mateix centre.

A uns metres, entre el fil musical de noms i cognoms repassant una llista, Cintia, de l’IES Albal juga amb uns nervis que, no obstant això, no li lleven les ganes de vacunar-se. “Estic molt contenta, perquè açò suposa un canvi important en la manera de veure la pandèmia a partir d’ara”, explica. “Jo no me’n vaig sense la vacuna”, diu un company, després d’escoltar el seu nom en la llista que canta la responsable covid del centre.

Un docent de l’IES Joanot Martorell, identificat com a J.S., és un dels beneficiats del canvi de criteri que amplia l’edat. “Millor, perquè en l’anterior criteri, a mi no em tocava; no estic alarmat ni res, li vaig preguntar a la meua doctora i em va recomanar vacunar-me”, subratlla.

Si fer-ho o no després de passar la covid en els últims sis mesos és un dels assumptes que més polèmica alça. És el cas de Raquel S., que es va contagiar a l’octubre, “fa cinc mesos i mig”, apunta. Al seu costat, Javier J., diu que es vacunarà si li deixen.

“Jo vaig anar al centre de salut i em van dir que em vacunara, que no tothom genera anticossos i que els de la vacuna duren més en el temps”, explica F. Z., que també va passar el virus fa poc.

Torns vacuna coronavirus a professors a València