El col·lectiu Esperança Obrera ha ocupat l’antiga seu de la Conselleria de Serveis Socials del carrer Colom, número 80, a penes uns dies després de ser desallotjats per la Policia de l’antiga seu d’Unicaja al carrer Pintor Sorolla. En aquest cas, a més, asseguren que han triat la seu d’aquesta conselleria perquè la seua titular, Mónica Oltra, no ha complit el seu compromís d’acollir les famílies que es van quedar al carrer en aquell desallotjament.

“Aquest espai abandonat sota l’administració de Mónica Oltra està servint, des del 22 de març, d’alberg per a famílies treballadores desnonades, menjador social, magatzem d’un banc d’aliments i centre de reunions sindicals, entre altres funcions. Vam ser desallotjats de manera il·legal fa una setmana de Pintor Sorolla però ens vam comprometre amb les cinc famílies treballadores que habitaven allí, igual que Mónica Oltra es va comprometre amb nosaltres, només que nosaltres sí que hem complit la nostra paraula”, expliquen en un comunicat.

“No és raonable que, amb la necessitat residencial i la falta d’espai que tenen les organitzacions obreres, hi haja un bé de titularitat pública abandonat. Treballarem per recuperar-ne la utilitat pública i que aquest edifici siga un símbol d’organització d’aquells que no renunciem a la transformació de la societat a canvi d’engrunes”, diuen.