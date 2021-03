Els regants de la conca baixa del Palància van aconseguir ahir el suport unànime de tot el Ple de Sagunt per a tornar a exigir al Ministeri de Medi Ambient que execute una “solució definitiva” a un problema que arrosseguen des que, fa 21 anys, es va acabar la presa d’Algar de Palancia: el fet que, dins de la zona inundable de l’embassament, es quedaren 3.445 metres de la séquia Major, el canal que des de temps immemorials permet regar tots els camps que hi ha al costat del riu des d’Algar fins a Sagunt.

Fa 12 anys, el Ministeri ja va impulsar un ambiciós projecte per a posar fi a aquest problema: la construcció d’una nova conducció per al canal de reg, que aniria parcialment soterrat. No obstant això, el pressupost de 9,2 milions d’euros va fer que la idea s’aparcara i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer només reforçara un tram de la séquia que travessa la presa entre 2015 i 2016, amb una inversió d’uns 400.000 euros. Al costat d’això, es va comprometre a assumir els desperfectes o les neteges necessàries que s’originaren en la séquia arran de l’acumulació d’aigua en la presa, cosa que va ratificar per escrit el juny de 2019.

Els regants recalquen, però, que “el problema persisteix”, igual que el risc que es produïsquen trencaments del canal just a l’estiu o en èpoques de sequera. De fet, explicaven que la seua preocupació s’ha disparat des que, fa uns anys, es va començar a omplir temporalment la presa, ja que això implica passar d’un entorn humit a un altre de sec, cosa que “no afavoreix en absolut l’estructura de la construcció”.

Conscient d’això i que la tramitació d’aquest projecte “pot durar molts anys”, la Séquia Major de Sagunt ha començat a recaptar suports institucionals per a reclamar l’execució d’aquella obra que es va quedar pendent, segons explicava a Levante-EMV el president de l’entitat, José Peris. “Aquest problema no està solucionat ni oblidat. La séquia ja hi era segles abans que es construïra la presa i, per tant, si la van fer allí, ens han de donar una solució definitiva”, destacava.

Suport municipal

Com li havien demanat des de la Séquia Major, el Ple de l’Ajuntament de Sagunt va mostrar ahir el seu suport unànime a reclamar que es duga a terme aquest projecte signat en 2010, que ja comptava, fins i tot, amb un informe de viabilitat, de 2009, de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic.

L’acord va llegir-lo la presidenta del Consell Agrari, Ana M. Quesada, com a proposta del PSPV. El text recalca que el projecte és necessari per a “preservar una infraestructura vital per al manteniment del reg provinent d’aquesta séquia”, és a dir, per als camps d’Algar de Palancia, Alfara de la Baronia, Algímia d’Alfara, Torres Torres, Estivella, Albalat dels Tarongers, Gilet, Petrés, Canet d’en Berenguer i Sagunt. A més, recorda que la història de la séquia es remunta a segles arrere.

Al costat d’això, es va acordar traslladar a la Conferència Hidrogràfica del Xúquer l’exigència que execute el compromís adquirit en 2010 i remetre l’acord a la Generalitat Valenciana i al Ministeri d’Agricultura, entre d’altres.

Això mateix ja es va aprovar en els plens de Canet d’en Berenguer i Torres Torres, com destacava el president de la Séquia, que va voler agrair tots aquests suports i confia que, a poc a poc, tots els ajuntaments implicats es manifesten en aquesta línia, “perquè és una obra necessària”.

Mentrestant, en el ple d’ahir, l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ja va ser animat a liderar políticament aquesta “reivindicació històrica”, aprofitant que totes les administracions implicades són governades pel seu partit, com li va recordar el regidor de Ciutadans, Salva Montesinos. Per la seua banda, Pepe Gil (Compromís) va cridar l’atenció sobre el fet que els regants havien demanat una declaració institucional, com recollia el text que es va portar al Ple, però, en lloc d’això, es va presentar com una moció del PSPV-PSOE.