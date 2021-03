La comissió negociadora de Ford España, reunida aquest matí després del recent anunci per part de la direcció de la multinacional de l’automòbil d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que afecta 630 treballadors, acaba sense acord. Els sindicats no accepten les propostes econòmiques de l’empresa, que considera molt difícil que les eixides siguen voluntàries, perquè la piràmide poblacional és diferent (hi ha menys gent major de 57 anys). En aquest sentit, tampoc té previst arribar al complement salarial de l’anterior ERO per a les prejubilacions (que va garantir el pagament del 85 % de les nòmines fins a l’edat de 65 anys) i tampoc la quantia assignada en el cas de les baixes incentivades. De la planta valenciana, que compta amb uns 7.500 treballadors, ja van eixir de manera escalonada en 2020 un total de 350 treballadors, en aplicació d’un ERO per la baixada de la producció.

Per al sindicat majoritari a Ford Almussafes, UGT, “no hi ha gens de pressa” per tancar un ERO molt complicat per al qual cal buscar totes les alternatives, ja que només hi ha 260 treballadors que enguany compliran 57 i 58 anys, d’una plantilla de 7.180 empleats, assegura a Efe el seu portaveu i president del Comité d’Empresa, Carlos Faubel.

En la reunió entre la direcció i els sindicats de Ford Almussafes, que arriba després de l’anunci de fabricació a partir de finals de 2022 d’un nou motor híbrid a la factoria —que suposa garantir mil ocupacions de la planta de motors—, la companyia ha presentat la documentació per escrit que justifica els acomiadaments i un informe detallat de la situació. Segons Paco González, secretari general d’STM-Intersindical a Ford España, l’acord per a aconseguir l’ERO “ha de passar per les baixes incentivades i les prejubilacions, però no pels acomiadaments forçosos”.

Període de negociació

La negociació dels detalls de l’ERO començarà després de les vacances de Setmana Santa i Pasqua i UGT considera que es pot prorrogar la negociació més enllà d’un mes, perquè la llei ho faculta si les parts hi estan d’acord. Els acomiadaments s’escometran per la baixada de vendes d’alguns models que fabrica Ford Almussafes (Galaxy, S-Max, Mondeo i Connect); tots, excepte el Kuga, que ajustarà la producció en 280 vehicles al dia (de 1.640 a 1.360).