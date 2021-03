La lluita incansable de Carmen Gómez per trobar el seu avi, l’alcalde republicà de Tavernes de la Valldigna Vicente Gómez, ha donat fruit. Les proves d’ADN practicades a les restes dels represaliats trobats a la fossa 112 de Paterna han permés localitzar aquest veí, afusellat el 9 de desembre de 1939, la insistència de la família del qual va ser clau per a dur a terme l’exhumació.

Ha passat quasi un any des que els laboratoris van confirmar la identitat de tres dels cossos trobats. En un primer moment, entre ells no es trobava el de Vicente Gómez, la qual cosa va suposar una decepció per a la família, que feia anys que treballava perquè arribara aquest moment. El retard s’ha degut al mal estat que presentaven les restes trobades al cementeri de Paterna. En un primer moment, es van utilitzar mostres d’ADN de familiars vius, però no es van aconseguir els resultats esperats i algunes famílies, com és el cas de la de l’alcalde republicà de Tavernes, van acceptar exhumar membres més directes perquè se’ls extragueren mostres d’ADN mitocondrial. Aquesta prova és la que ha permés que Vicente Gómez fora identificat.

En una primera conversa amb Levante-EMV, Carmen Gómez, presidenta de l’Associació de Familiars de la Fossa 112 de Paterna, es va mostrar “molt contenta” d’haver rebut la notícia de la troballa de les restes del seu avi. Ara, només queda esperar perquè Vicente Gómez per fi torne a casa i la seua família li done una sepultura digna.

A més de l’alcalde, també s’ha aconseguit conéixer la identitat de set veïns més de Tavernes de la Valldigna. En total, de la fossa 112, s’han pogut identificar 21 cadàvers de localitats com Cullera, Carlet, Albalat o Oliva, entre d’altres.