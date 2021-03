La titellaire Empar Claramunt, filòloga de formació, fundadora de l’espai El Marionetari de València i apassionada del món dels titelles i les marionetes, va morir ahir, segons lamenten en les xarxes socials diferents entitats com Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià i Pro21cultural, entre moltes altres sales i teatres que van acollir les seues obres.

Empar Claramunt va nàixer a Puçol en 1954 i feia més de 30 anys que donava vida sobre els escenaris al que ella anomenava els “inanimats”, personatges que ella mateixa creava i als quals era capaç de donar vida amb les seues mans i que, generació rere generació, continuaven atraient els més menuts als teatres.

Amb una àmplia formació en teatre, arts escèniques i marionetes —que va portar-la a Barcelona i a França—, va ser també professora d’italià. A València, va fundar el Centre G. Leopardi, i va traduir al valencià autors com Dario Fo i també llibres per a Bromera, entre altres editorials.

Va dirigir el Teatre Buffo en el naixement d’aquest, en 1983, fruit d’una experiència pedagògica, i en 1998 va nàixer de la seua mà l’Associació d’Amics i Amigues de la Marioneta i Altres Arts, al carrer Túria del Cap i Casal i que, fa uns anys, es va traslladar a una nau de la Ciutat de l’Artista Faller, on compartia espai amb el Teatre Buffo i projectes amb la docent Carmen García. Així mateix, durant la seua llarga trajectòria, va passar per companyies com ara Bambalina.

“Veig feliç els xiquets i les xiquetes”

En una entrevista publicada per Levante-EMV en 2018, Claramunt explicava que li dedicava la seua vida a les marionetes perquè aquestes la feien “absolutament feliç i veig feliç els xiquets i les xiquetes; són angelets amb un somriure”. “Em sent molt bé i veig com creixen, per això soc molt acurada amb els missatges, perquè els xiquets tenen la ment en blanc”.

Per això, Claramunt solia incloure en les seues obres missatges relacionats amb l’ecologisme o el feminisme, en una època en la qual aquests no eren tan habituals com en l’actualitat.

Així mateix, un altre punt que destacava en Claramunt era la defensa del valencià. També era una convençuda del paper pedagògic de les marionetes i els titelles: “Són una eina fabulosa i molt creativa en mans dels mestres, són increïbles per a aprendre llengües”.

La notícia ha generat tristesa i una multitud de missatges d’entitats, de sales i de teatres que han volgut fer valdre el llegat de Claramunt i el seu treball com a referent en el món de la marioneta, especialment dirigit al públic infantil però que ella també reivindicava com una necessitat per als adults.

