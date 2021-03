Quasi 78.000 empleats del sector educatiu han rebut aquest cap de setmana la vacuna contra la covid. Segons ha informat la Conselleria de Sanitat, entre divendres i dissabte, en els 25 punts de vacunació, s’han administrat 77.795 dosis d’AstraZeneca.

La xifra representa haver injectat el fàrmac contra el coronavirus a un 83,6 % dels docents i altres professionals de l’àmbit educatiu (estan inclosos tots els empleats que treballen en col·legis, instituts i altres centres d’àmbit formatiu dependents de la Conselleria). No obstant això, un 16,4 % dels convocats no han acudit a vacunar-se.

En total, hi havia més de 93.000 professionals de centres educatius cridats a algun dels 25 centres. D’aquests, 30.507 estaven convocats per a divendres, mentre que 62.668 tenien cita per a dissabte, quan es va vacunar en torns de matí i de vesprada.

D’aquells que no han rebut la vacuna no es coneix el motiu. Una possibilitat és que hagen declinat acudir-hi seguint la recomanació de les autoritats sanitàries de no vacunar-se si han passat el coronavirus en els sis mesos previs, ja que, segons s’explicava des de la Conselleria, es compta amb anticossos per a aquest període. Per la seua banda, des de Sanitat han especificat que s’estima que menys del 8 % ha rebutjat explícitament posar-se la vacuna.

El dispositiu organitzat per la Conselleria de Sanitat per a la vacunació massiva al personal de centres docents de la Comunitat Valenciana ha permés que, en aquests moments, el 54 % dels professionals ja haja rebut la primera dosi.