La Policia Local d’Alboraia ha hagut d’esforçar-se, aquest cap de setmana, per a vigilar que es complisquen totes les mesures imposades per la Generalitat per a combatre la pandèmia de la covid-19.

I és que, en el primer cap de setmana de les vacances de Setmana Santa, els incompliments en forma de botellons i festes privades han sigut evidents a Alboraia.

Així, dissabte, la Policia Local informava que, gràcies a la telefonada d’un veí, el dron policial #FÈNIX_1 va localitzar una festa privada a l’àtic d’un edifici de la Patacona. En total, van ser identificades i sancionades set persones.

Diumenge, els agents van haver d’intervindre per a dissoldre una concentració d’unes 50 persones que bevien i escoltaven música al passeig de la Patacona, a més d’una concentració de vehicles personalitzats a Port Saplatja.