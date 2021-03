Les parades d’Enith, al costat del bon treball defensiu col·lectiu, van aconseguir que el València poguera puntuar davant de l’Atlètic de Madrid, després d’un partit molt disputat en el qual les matalaferes van tindre el control en la primera meitat mentre que, en la segona, les forces es van igualar.

Una incisiva Ludmila per banda dreta liderava les ocasions i l’atac de l’Atlètic, que va tindre en la davantera blanc-i-vermella una clara ocasió doble (m. 13) que va detindre Enith.

Davant del domini blanc-i-vermell, el València intentava connectar amb Jansen en punta, sense efecte, per la qual cosa les valencianes depenien de la velocitat d’Asun per banda per a acostar-se a l’àrea rival. Aleshores, va aparéixer, per banda esquerra, Toni Duggan, però el seu tret va anar-se’n desviat. El València, per la seua banda, només va tindre unes tímides oportunitats amb Asun i Salmi.

Després del descans, l’Atlètic va seguir amb el seu domini i la majoria de les seues ocasions van arribar des del córner. La defensa blanc-i-negra i Enith rebutjaven cada enviament a l’àrea de les visitants, mentre que les valencianistes van ser capaces de crear més i millors ocasions que en la primera meitat.

Un contraatac de Candela, que la defensa atlètica va retindre per a impedir el tret, i un altre d’Asun, que va fallar en l’execució, van ser les ocasions més clares.