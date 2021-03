Els ajuntaments de Benifairó de la Valldigna i Oliva i els clubs de futbol de totes dues localitats de la Safor han condemnat els insults racistes que van proferir-se contra un jugador de la UE Oliva en el partit de futbol de Primera Regional amateur, disputat entre aquests equips, dissabte passat, a la localitat de la Valldigna.

Segons han relatat a Levante-EMV des de la UE Oliva, durant el calfament previ al partit i en la primera part d’aquest, un grup de 15-20 persones, veïns de Benifairó, es van enfilar a una tanca perimetral, ja que no podien accedir al recinte per tractar-se d’un partit a porta tancada per les restriccions de la pandèmia del coronavirus, des d’on van començar a proferir càntics amb insults cap a l’equip visitant fins que aquests atacs verbals es van centrar en el jugador africà de la UE Oliva, Shyllon, cada vegada que tocava la pilota. Els insultants van utilitzar el típic so d’identificació dels micos, “Espanya no és un zoològic, fora d’ací!”, “mico, fill de puta”, “negre”, etc., a més d’entonar càntics franquistes. Els insults també van dirigir-se a un altre jugador sud-americà del club oliver cada vegada que intervenia en el joc.

Insults racistes a Benifairó

El segon entrenador de la UE Oliva, Pablo Colomar, va ser qui va avisar per telèfon a les forces de seguretat (Policia Local i Guàrdia Civil). Amb l’arribada dels efectius policials, a partir del descans, van cessar els insults i atacs cap al futbolista oliver de raça negra i la segona meitat va desenvolupar-se amb normalitat, així com el final del partit i la retirada dels equips als vestuaris. Les forces de l’ordre van identificar el grup que proferia els insults i va aconseguir que ja no es produïren més incidents. El mateix Colomar va confirmar a Levante-EMV que, en els sis anys que porta Seyllon en la UE Oliva, “mai ens havia ocorregut una cosa així”.

L’Ajuntament de Benifairó i la UE Benifairó han convocat, per a hui, un acte de suport al jugador que va ser humiliat, amb aquest text: “El poble de Benifairó no podem tolerar que uns pocs embruten el nom del municipi i de la UE Benifairó”.

L’acte tindrà lloc a les 19 hores a la plaça Major i al carrer Ample. En la concentració, caldrà respectar les distàncies i altres limitacions adoptades per a combatre la covid-19. “Podem mantindre les distàncies, però mostrar-nos units davant d’aquests fets tan lamentables”, assenyalen des de l’Ajuntament.

Des de la UE Benifairó, condemnen rotundament i de manera explícita els fets, a més de la destrossa d’una tanca del camp de futbol, de titularitat municipal, com la resta de la instal·lació. El club anima l’afició a identificar als culpables dels fets o prendrà mesures que afectaran els aficionats en general.

Els alcaldes de Benifairó, Josep Antoni Alberola, i d’Oliva, David González, també condemnen, en el seu nom, en el de tots els grups polítics i en el de les seues localitats, el que va ocórrer dissabte. L’alcalde de Benifairó, molt contrariat i afectat per aquests fets, va manifestar a aquest periòdic que “és una vergonya per al nostre municipi que ocórreguen incidents d’aquesta classe. És impresentable i intolerable que uns pocs ens facen passar aquesta vergonya a tots per humiliar, d’aquesta manera, a un altre jugador. He parlat amb l’alcalde d’Oliva, m’he disculpat en nom de la població, de l’Ajuntament i del club. La UE Benifairó ha tingut un comportament exemplar en aquest tema i ha condemnat els fets”.