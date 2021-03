L’Ajuntament de València, mitjançant la Regidoria del Cicle Integral de l’Aigua, treballa per convertir-se en espai 100 % lliure de botelles d’aigua de plàstic d’un sol ús. Aquesta mesura pretén no només potenciar el consum d’aigua de l’aixeta en totes les dependències municipals, sinó servir de contribució mediambiental per a reduir la petjada de carboni que implica beure aigua embotellada respecte de la de l’aixeta i reduir els residus que es produeixen.

La regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, afirma que l’Ajuntament de València “ha de donar exemple d’administració sostenible i que els nostres espais, on treballen més de 5.000 persones, estiguen lliures de botelles de plàstic d’un sol ús, i aconseguir-ho en un termini curt de temps”. Si, com a administració, “estem implicant la ciutadania en una consciència mediambiental relacionada amb el consum d’aigua que reduïsca la petjada de carboni, hem de ser els primers que contribuïsquen a aquest canvi”, subratlla.

Valía ha destacat que aquest canvi de mentalitat col·lectiva que prioritze el consum d’aigua de l’aixeta enfront de l’embotellada “hem de fer-lo de manera decidida però gradual, generant primer les alternatives de consum que siguen de qualitat, així com accions de conscienciació i d’informació per a aconseguir entre tots l’objectiu marcat”. En aquest sentit, la regidora ha recordat que, a finals de febrer, “es van instal·lar 14 fonts d’aigua de l’aixeta filtrada i refrigerada de nova generació, que permeten l’accés a aigua de millor sabor en les dependències municipals, i treballem per continuar ampliant el nombre de fonts en tots els espais municipals en un pla a curt termini”, recorda.

En concret, dins del conveni amb Global Omnium de potenciació del consum d’aigua de l’aixeta, es van instal·lar 7 fonts a l’edifici de Tabacalera, 5 a l’edifici de la plaça de l’Ajuntament, 1 en Bombers i 1 en Policia.

Amb tot, “les xifres de consum d’aigua embotellada a València són escandalosament altes, ja que es calcula que més d’un 60 % de les veïnes i veïns de la ciutat consumeix aigua embotellada. Això genera un impacte mediambiental inassumible”. Així, ha apuntat que l’aigua amb més garanties que pot beure una persona “és l’aigua de l’aixeta, ja que està molt controlada amb anàlisis diàries, tant en el tractament com en la distribució”. “És segura, —recalca— bona per al planeta i també per a l’economia de les famílies, ja que una família de 4 membres que beu aigua de l’aixeta s’estalvia més de 500 € a l’any enfront d’una que consumeix aigua embotellada”, conclou.