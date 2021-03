Benigànim va recordar i va homenatjar, diumenge passat, els veïns de la localitat i la Vall d’Albaida víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista, en un acte commemoratiu organitzat per l’Ajuntament i conduït per la regidora de Memòria Democràtica, Verónica Estornell. Hi van assistir representants de tots els partits polítics de la localitat, membres de l’associació Memorial Democràtic de la Vall d’Albaida i familiars de Batallons de Treballs Forçats i d’afusellats a Paterna i Albaida que, hui dia, encara no han pogut rebre una sepultura digna al seu municipi.

Es va recordar els 10 veïns de Benigànim afusellats a Albaida el juny de 1939 que segueixen en una fossa comuna al costat de 8 veïns més d’Albaida, també afusellats. L’associació Memorial Democràtic de la Vall d’Albaida està esperant la resolució de la subvenció sol·licitada a la Generalitat per a poder exhumar i identificar les víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura, per a “donar una inhumació digna als 18 represaliats enterrats indignament al cementeri d’Albaida”, van afirmar.

L’acte va concloure amb la cançó de Joan Manuel Serrat Nanas de la cebolla, del disc en el qual va musicar poemes de Miguel Hernández. Precisament, diumenge passat se celebrava el 79 aniversari de la mort del poeta d’Orihuela. Per la pandèmia, l’acte, celebrat a les portes de l’ajuntament, va tindre l’aforament restringit. Hi va assistir una vintena de persones.