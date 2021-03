Agents de la Policia Nacional han detingut, a València, un home de 66 anys com a responsable de les lesions produïdes pels seus gossos quan aquests van atacar quatre persones en un camí d’horta de la ciutat. Com va publicar Levante-EMV, un jubilat de Tavernes Blanques va ser qui més malparat va eixir de l’atac, ja que va patir múltiples ferides de caràcter greu al cap, a les cames, els dits i el coll, per les quals va haver de ser operat. La resta de persones van patir mossegades i arraps lleus.

Els fets van ocórrer el dilluns de la setmana passada cap a les dues menys quart de la vesprada a la localitat valenciana de Tavernes Blanques, quan diverses persones van alertar que quatre gossos estaven atacant nombrosos vianants que es trobaven per la zona, segons fonts policials. Els transeünts que van auxiliar l’home estés van ser assetjats pels gossos. Els agents van iniciar un dispositiu de cerca per a la localització dels gossos que els va conduir fins a una casa en la qual hi havia, en els exteriors, quatre gossos en actitud agressiva.

Després de les gestions pertinents per a la identificació de l’amo, finalment van localitzar-lo quan aquest acudia al seu domicili, ja que no responia a les telefonades al seu telèfon personal.

Per aquests fets, l’amo dels animals, que manca d’antecedents policials, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de lesions, encara que va ser posat en llibertat després de prestar declaració, no sense abans ser advertit de l’obligació de comparéixer davant de l’autoritat judicial quan aquesta li ho requerisca.