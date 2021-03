La Setmana Santa comença amb una dada preocupant i una altra esperançadora. La mala notícia és que «tornem a estar en una fase d’ascens a escala nacional», segons va destacar ahir Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries. Encara és prompte per a parlar d’una quarta onada, però segons indica l’últim butlletí del Ministeri de Sanitat, unes 12 comunitats autònomes ja pateixen un increment significatiu dels contagis respecte de la setmana anterior. L’esperança recau, una vegada més, en la campanya de vacunació. Després de l’esprint d’aquests últims dies, s’estima que el 10 % dels espanyols han rebut almenys una dosi contra la covid-19.

«Estem davant d’un punt d’inflexió; podem mantindre la tendència ascendent, però també revertir-la», va afirmar Simón en referència al possible impacte de les vacances de Setmana Santa en l’augment dels contagis. L’arribada d’una quarta onada més o menys virulenta, tal com va explicar Simón, estaria en mans tant de les mesures que prenguen les comunitats autònomes com del comportament dels ciutadans en les pròximes dues o tres setmanes. «Si aconseguim que la Setmana Santa no tinga un impacte gran en la transmissió, podria ser que aquesta quarta onada siga una “onada menuda” i més suau. Però l’experiència en situacions prèvies no ha sigut bona, així que hem de ser molt conscients del risc al qual ens podem enfrontar», va comentar l’epidemiòleg.

Segons l’últim balanç del Ministeri de Sanitat, en el qual es recullen dades des del divendres fins al dilluns, Espanya suma 15.501 casos més d’infecció per coronavirus i 189 morts per covid-19. A més, ara com ara, els hospitals espanyols tenen un total de 8.076 pacients amb covid-19 hospitalitzats i 1.861 ingressats a les ucis, de manera que el virus segueix «tensant» el sistema sanitari, en el qual la pressió mitjana en cures intensives se situa en el 18,76 %. Així mateix, la incidència acumulada (a 14 dies) puja deu punts respecte a divendres passat i frega els 150 casos (149) per 100.000 habitants. Això suposa 100 punts més que el llindar que, en el seu moment, es va plantejar com a sinònim que la pandèmia estava en una situació de control i en el límit del risc alt.

La polèmica amb Madrid

En aquest escenari, interpel·lat sobre el possible impacte de l’arribada de turistes i les polèmiques fotos que es van viralitzar aquest cap de setmana amb aglomeracions al centre de Madrid, Simón va apuntar que «qualsevol persona assenyada sent una certa preocupació» davant d’aquestes imatges. «El risc no està tant en l’entrada de turistes, sinó en el fet que, com qualsevol altre ciutadà, complisquen les mesures una vegada arriben ací», va argumentar.

No debades, la Comunitat de Madrid s’ha convertit en focus de discòrdia en els últims dies. Només aquest cap de setmana, la Policia Municipal va intervindre a la capital fins a 353 festes o reunions il·legals en domicilis, en les quals s’incomplien les mesures sanitàries pel coronavirus. Malgrat aquestes reunions il·legals i les imatges de les aglomeracions, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, se’n va desentendre i va recalcar que la competència per a evitar-ho és del Govern de Pedro Sánchez, al qual va demanar més controls en aeroports i estacions de tren, ja que, en la seua opinió, el «problema no és si ve un francés a Madrid a beure, és si ve o no contagiat». No ha sigut l’únic dirigent del PP que, en les últimes jornades, ha volgut desmarcar-se’n. Fins i tot l’alcalde mateix de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, va culpabilitzar, diumenge passat, dels repunts a la resta d’autonomies, perquè «els tancaments» perimetrals de les dèsset comunitats «produeixen conseqüències».

Davant d’aquestes crítiques, la ministra d’Afers Exteriors, Arancha González Laya, va respondre als dirigents que el Govern «segueix escrupolosament» les recomanacions europees en matèria de fronteres i li va dir a Ayuso que li agradaria que totes les comunitats compliren també aquestes propostes de lluita contra el virus.