La Conselleria d’Educació ha publicat el calendari d’admissió i de matriculació per al curs 2021-2022 dels nivells d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat. Es tracta del primer tràmit que cal fer per a l’escolarització per primera vegada o per a sol·licitar el canvi de centre educatiu, en el qual les famílies han de detallar els seus centres de preferència, abans de la baremació de punts.

Per segon any consecutiu, el tràmit es farà generalment de manera telemàtica en l’espai web telematricula.es, que la Conselleria va posar en marxa el curs passat per la pandèmia i que manté i consolida aquest curs.

La presentació de sol·licituds telemàtiques per a Infantil i Primària serà del 25 de maig al 2 de juny i la matriculació per a confirmar la plaça obtinguda, de l’1 al 16 de juliol. La publicació de places vacants tindrà lloc el 24 de maig, segons el calendari marcat per la Conselleria.

L’admissió en ESO i Batxillerat tindrà lloc del 3 al 14 de juny i la matriculació, del 26 al 29 de juliol. Finalment, la publicació de places vacants es farà el 2 de juny.

El procediment d’admissió és especialment important per a les famílies que matriculen els seus fills i filles per al pròxim curs per primera vegada en Infantil de 3 anys (els nascuts en 2018, més de 38.018 xiquets i xiquetes), en les aules gratuïtes de 2 anys dels CEIP i en escoles infantils de titularitat de la Generalitat de 0-3 anys.

En Primària, ESO i Batxillerat, les famílies utilitzen menys aquest procediment, ja que només és necessari per a canviar els fills i filles de centre educatiu per diferents raons com, per exemple, pel trasllat de la residència d’una població a una altra.

Un canvi que es manté

Aquest procediment va presentar, l’any passat, una novetat rellevant, pel fet que la gran majoria de les famílies van dur a terme aquest tràmit de manera telemàtica en l’espai web telematricula.es.

Segons Educació, el procediment creat per a oferir una solució a un procediment marcat per la pandèmia i l’estat d’alarma “va resultar molt beneficiós i pràctic per a les famílies. Fruit d’aquesta experiència, s’ha consolidat i s’ha establit com l’opció preferent per a completar aquest tràmit a partir d’ara”.

En aquests moments, la Conselleria treballa en l’actualització de telematricula.es i l’espai web, que inclourà tota la informació necessària i estarà habilitat segons el calendari previst.

L’espai web inclourà tota la informació per a completar el procediment d’admissió telemàtic, així com les respostes a les preguntes freqüents que puguen sorgir a l’hora de fer el tràmit. En breu, s’informarà detalladament de tot això.

Segons detallen des d’Educació, tots els centres també habilitaran punts per a atendre aquelles famílies que no tinguen internet i també resoldran els dubtes que puguen sorgir en el tràmit telemàtic.