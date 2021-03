El Consell de Ministres ha declarat, hui, les societats musicals de la Comunitat Valenciana com a manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial, ja que considera que es tracta d’un “moviment únic” que compta amb 550 societats federades. Segons ha informat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres la ministra d’Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero, la decisió s’ha adoptat a petició del Ministeri de Cultura, per tractar-se d’un “fenomen extraordinari” d’associació que suposa “una eina fonamental per a la convivència de diferents estrats de la societat”.

Segons ha detallat, es tracta d’un “moviment únic” en el qual hi ha registrades 550 societats musicals amb més de 1.100 bandes i més de 200.000 socis i sòcies. “És una tradició d’enorme valor cultural que queda així salvaguardada”, ha conclòs. Es tracta d’un compromís que el ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, va adquirir l’any passat quan es va reunir a València amb la Federació de Societats Musicals Valencianes. Un compromís que es va confirmar, segons ha recordat Cultura, el passat 21 de març, en la visita de Rodríguez Uribes a Llíria, ciutat creativa en la categoria de música per la Unesco.

Porta oberta a la creativitat als pobles

“Les bandes de música, els seus centres educatius i les societats musicals que les sustenten representen una aportació importantíssima al món rural, atés que suposen una porta oberta a la cultura, l’educació i la creativitat per a la població”, ha precisat el Ministeri, que ha destacat el “creixent protagonisme” de les dones en les societats musicals de la Comunitat Valenciana.

A més, les societats musicals suposen un recurs per al desenvolupament local, per mitjà tant del turisme com de les indústries culturals, així com altres elements materials imprescindibles per al desenvolupament d’aquestes. En l’actualitat, hi ha registrades un total de 550 societats musicals federades, amb més de 1.100 bandes de música, més de 43.000 músics, 60.000 alumnes, més de 200.000 socis, 600 centres educatius (400 escoles de música i 170 escoles d’educands i 30 centres autoritzats) i més de 5.000 professors.