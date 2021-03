La covid ha retornat l’emancipació dels joves espanyols a les dades del 2001, amb una taxa del 17,3 %, i ha disparat la desocupació dels menors de 30 anys al 30 %, amb un de cada tres joves en situació de risc de pobresa, segons les dades del primer semestre de 2020 de l’Observatori del Consell de la Joventut d’Espanya, presentats aquest dimarts a Palència.

En el primer semestre de 2020, en el qual es va declarar la pandèmia per covid-19, la taxa de desocupació en el col·lectiu de joves de fins a 30 anys va pujar 4,8 punts percentuals, el doble que en el conjunt de la població, fins a situar-se en el 30 %.

El vicepresident del Consell de la Joventut d’Espanya, Adrià Junyent, ha alertat en roda de premsa de la “preocupant precarietat” de l’ocupació entre els joves, el col·lectiu més afectat pels ERTO, ja que treballen en els “sectors més vulnerables, com l’hostaleria i el comerç”.

A conseqüència d’això, la taxa d’emancipació ha baixat al 17,3 %, que correspon a dades de 2001.

Aquesta dada suposa un descens d’1,4 punts percentuals respecte a finals de 2019, el “més acusat des de 1988”, segons Junyent.

Preu del lloguer

També s’ha retardat l’edat mitjana d’emancipació, que ha passat en sis mesos de 29 a 29,5 anys i que manté Espanya “a la cua d’Europa”.

La majoria dels joves emancipats, un 58,8 %, ho fa en situació de lloguer, amb una renda mitjana de 904 euros. “Tenint en compte que el salari mitjà d’un jove està en 963, el lloguer significa un 92,9 % del seu sou”, ha lamentat Junyent.

De la mateixa manera, en el cas de l’adquisició d’un habitatge, els joves “necessiten una mitjana de sis anys per a optar a l’entrada i necessitarien un sou de 1.800 euros per a estar per davall del 30 % del llindar d’endeutament que exigeix una hipoteca”.

Tot això “deixa un de cada tres joves en situació de risc de pobresa”, ha explicat el vicepresident del Consell de la Joventut, que ha recordat que “ja en la crisi anterior es va deixar arrere els joves”.

Per això, ha considerat “molt urgent” que s’adopten “polítiques valentes que eviten una situació de risc” i s’ha referit a l’augment del salari mínim interprofessional, que “ja ha tingut èxit en altres ocasions”.