El futbol femení tindrà lliga professional la pròxima temporada, com la masculina, i València s’ha oferit per a ser-ne la seu oficial. La creació d’aquest ens amb caràcter professional, impulsat l’estiu passat pel Consell Superior d’Esports, suposa un fet històric, ja que és l’últim pas cap a la màxima igualtat amb l’esport d’homes, que comptava ja amb dues competicions considerades professionals com són la Lliga de futbol i l’ACB Lliga Endesa de bàsquet. La decisió la va confirmar Irene Lozano, presidenta del CSD, al juliol, just en el moment en el qual la patronal de les futbolistes espanyoles reclamaven el reconeixement del futbol femení amb els mateixos drets que el masculí.

“Madrid és la seu de la Lliga de Futbol Professional (LFP) i Barcelona la de la lliga professional de bàsquet (ACB). Nosaltres, com a tercera ciutat d’Espanya, volem ser la seu de la lliga professional de futbol femení”, va assegurar ahir la regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, Pilar Bernabé. L’oferiment al Govern d’Espanya és un treball d’equip, ja que, al costat del consistori, l’aposta és també de la Generalitat Valenciana i de la Diputació de València. Hi ha més motius que fan de València la candidata perfecta per a ser base central del futbol femení espanyol: la ciutat compta amb dos equips capdavanters en la Lliga Iberdrola (primera divisió), el Llevant UE —pioner i dominador en la dècada dels 90— i el València CF, que també s’uneixen a l’aposta. També ho fa el Vila-real CF, que prompte vol tindre el seu equip de dones en la màxima categoria.

“Hem enviat tres cartes al CSD per a comunicar-li que nosaltres, com a administracions, oferim, amb el suport entusiasta dels clubs, que València albergue la seu permanent del futbol femení”, explicava Bernabé, que ahir es va reunir amb els tres equips mencionats.

L’Ajuntament de València posa a la disposició de la nova lliga el Centre Cultural i Esportiu de la Petxina, de titularitat municipal. “Ací ho tenim tot per a ser la seu perfecta: centre de tecnificació, serveis complementaris com les sales polivalents, sales de conferències i, en general, unes instal·lacions idònies per a desenvolupar el programa”, explica la regidora. “Confirmem, a més, que València és una ciutat que aposta per l’esport femení”, afig.

Pilar Bernabé va mantindre una reunió, ahir, amb el director general d’Esports, Josep Miquel Moya, i el diputat d’Esports, Andrés Campos, juntament amb el València CF, el Llevant UE i el Vila-real CF, per a exposar la proposta que s’elevarà al Consell Superior d’Esports.

El president del València CF femení, Salvador Belda, i la coordinadora general de futbol femení del Llevant UE, Maider Castillo, van valorar de manera positiva la notícia i van oferir el seu suport i la seua disposició a aquesta iniciativa: “Seria un pas molt important per a tots”.