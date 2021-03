Dénia fa memòria. I, ara, fa públiques les imatges inèdites de la cruel Guerra Civil. La ciutat inaugura el pròxim 9 d’abril el cicle “Memòria i futur”, organitzat per l’Ajuntament i Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme. Exposicions, teatre i conferències rememoraran la tragèdia de la guerra i de l’atroç repressió.

El cicle permetrà exposar, per primera vegada, les fotografies que les filles del doctor Manuel Usano Martín van donar el setembre de 2019 a Dénia. És un testimoniatge excepcional. Usano va estar, com a capità mèdic del batalló Juan Marco, en el front de Terol. Va ser també cap de sanitat de les Brigades Internacionals. Va fer fotografies de gran valor històric. Va guardar-ne 72 en una caixa que sempre va portar amb si. Va anar-se’n a l’exili amb la seua esposa, Rosa Crespo, i la seua filla acabada de nàixer, Maricel. La família va passar per Bordeus i Tolosa abans d’escapar de la invasió nazi i embarcar a Colòmbia. Allí va nàixer la seua segona filla, Mireya. Després, es van establir a Nova York. Allí, Manuel Usano va arribar a ser director mèdic dels laboratoris farmacèutics Pfizer, ara famosos per crear una de les vacunes contra la covid-19.

La família va descobrir les Rotes de Dénia en 1962. Usano, la seua esposa i les seues dues filles van tornar a Espanya com a ciutadans americans. Passaven els estius a la caseta de l’Aiguadolç, al litoral denier.

Ara, les seues fotografies s’exhibiran, per primera vegada, en l’exposició Fotografies de la Guerra Civil, que romandrà a la Casa de Cultura del 13 al 29 de maig.

Però aquesta mostra és només un dels actes de “Memòria i futur”. La reparació de les víctimes és de justícia. L’historiador Robert Llopis presentarà el seu llibre Les Brigades Internacionals a Benissa i Dénia (1937-1938). També es recordarà l’exili a Alger a bord del Stanbrook. L’alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, ha recordat que un besoncle seu va intentar embarcar-se en l’Stanbrook al port d’Alacant. “Però no va poder pujar-hi perquè ja estava ple. El van agafar i el van afusellar en el paretó del cementeri de Dénia”.