“Els veïns de Pelai, contra la creació d’un Chinatown. Des del respecte màxim per la comunitat xinesa i sense ànim de provocar cap mena de controvèrsia cultural, els veïns del barri de la Roqueta rebutgem frontalment la col·locació d’uns arcs xinesos als nostres carrers, aprovada per l’Ajuntament de València”. Així comença el text que encapçala les fulles, en les quals ja han signat almenys 300 residents d’aquest barri valencià.

Veïns, comerciants i propietaris i empleats de bars i restaurants han iniciat una recollida de signatures perquè no s’instal·len els arcs xinesos en aquesta barriada valenciana i perquè no es cree el Chinatown als carrers de Pelai, Matemàtic Marzal, Convent Jerusalem, Estrella i altres vies adjacents. Una de les promotores d’aquesta recollida de signatures és la perruquera Anna Sánchez, que va confirmar a Levante-EMV que les fulles s’han repartit en diferents punts de la Roqueta com el mercat municipal de Jerusalem, el bar Marzal, la perruqueria El Saloncito de Anna, la llibreria París-Valencia i altres establiments de la zona. Aquesta portaveu veïnal va assenyalar a aquest diari que, una vegada reunides un nombre considerable de signatures, les presentaran a l’Ajuntament de València, perquè es reconsidere aquest projecte que entenen que atempta “contra la personalitat i la cultura pròpia del nostre barri”. En cap cas es tracta d’una qüestió de “xenofòbia o racisme” contra la comunitat xinesa o la cultura asiàtica, sinó que consideren que instal·lar aquests arcs orientals suposaria “una creació artificial” que no respon a la realitat de la Roqueta. “Som un barri històric valencià, amb patrimoni arquitectònic i cultural, com demostren el trinquet de Pelayo i les nostres falles centenàries, amb un històric arrelament popular i ric en comerços locals”, subratlla aquest manifest. Des de fa anys, “hem acollit nombrosos comerços xinesos, que han sigut tractats sempre amb respecte i voluntat integradora. Però Pelai no és un barri xinés. La grandíssima majoria dels residents del barri no som d’origen oriental, igual que moltíssims comerços. I, per això, no acceptem una realitat imposada amb l’objectiu únic de construir artificialment un atractiu turístic”, lamenten.

Finalment, una altra veïna subratlla que l’Ajuntament “haurà d’escoltar els veïns”, els seus responsables “no han valorat les connotacions socials i econòmiques que té instal·lar-hi aquests arcs xinesos”. “Als nostres carrers conviuen moltes cultures diferents que abracem i integrem, però no podem acceptar un projecte que ens imposa una cultura”, afig.