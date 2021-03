El canvi de criteri del Consell Interterritorial respecte a la vacuna d’AstraZeneca ha tornat a afectar, quasi en directe, la vacunació del personal educatiu. Segons han explicat des d’Educació, els empleats majors de 65 anys de col·legis, instituts i altres centres de l’àmbit educatiu seran inclosos en l’operatiu d’immunització massiva que ja està en marxa.

Així, l’eliminació de l’edat màxima als empleats essencials per a inocular el fàrmac d’Oxford (estava en 65 anys) suposa, segons expliquen des del departament de Vicent Marzà, incloure 725 persones en aquest procés. Aquestes persones seran cridades perquè hi acudisquen aquest dijous, quan es preveu vacunar, en els 25 punts habilitats, 22.951 treballadors de 446 centres, als quals se sumaran ara els 725 indicats.

Aquestes persones ja estaven incloses en les llistes que les conselleries de Sanitat i d’Educació van requerir als centres a l’hora d’organitzar la inoculació, per la qual cosa, segons desgranen fonts d’Educació, aquests treballadors hauran de presentar-se en el punt de vacunació que els corresponga i identificar-se. No importarà si són de col·legis o d’instituts que ja han sigut immunitzats en un altre moment.

Així mateix, aquelles persones que no hagen pogut ser localitzades per a acudir aquest dijous a vacunar-se, seran citades en un altre moment, per part de Sanitat, per a poder rebre la vacuna.

Aquest dimecres ha començat la segona tanda de vacunació del personal educatiu. La setmana passada es van administrar quasi 80.000 dosis i, entre aquest dimecres a la vesprada i dijous al matí, es preveu inocular-ne 55.000 més per a cobrir completament aquest sector.