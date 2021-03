La direcció de Ford Almussafes no ha afluixat la corda i es manté ferma en la seua intenció d’acomiadar 630 persones de la planta valenciana. L’empresa i els sindicats han mantingut, aquest dimarts, la segona reunió negociadora de l’ERO que va plantejar la multinacional el passat 15 de març, en la qual no hi ha hagut un acord però sí un acostament de postures quant a les condicions que ofereix la companyia als treballadors que opten per eixides voluntàries, l’únic escenari que, de moment, contemplen els representants de la plantilla.

Segons ha informat el sindicat STM, la direcció manté que la reducció que ha d’afrontar de la producció per una caiguda “estructural” de la demanda no permet rebaixar el nombre de persones afectades. No obstant això, sí que ha posat sobre la taula l’opció de jubilacions anticipades per als majors de 57 anys amb un complement salarial del 80 % fins als 65 anys. Això suposa una reducció respecte al que va oferir-se en l’ERO de l’any passat, quan el complement va ser del 85 %. En aquell expedient, va eixir de la companyia una bona part dels empleats més majors, per la qual cosa ara únicament queden 260 persones en aquesta franja d’edat, molt lluny del total de 630 acomiadaments que busca Ford.

Així mateix, la direcció també s’ha mostrat oberta a millorar la indemnització d’aquestes baixes voluntàries que va oferir en l’ERO de 2020, que va ser de 45 dies per any treballat, si bé no ha concretat la xifra que proposa. En aquesta mateixa línia, Ford planteja col·laborar en la recol·locació del personal acomiadat en altres empreses, com ja va fer anteriorment i amb bastant d’èxit.

Totes dues parts s’han emplaçat a una altra reunió d’ací a dues setmanes, el 13 d’abril. Segons remarca STM, hi ha unió dins del comité d’empresa a l’hora de buscar, com a principal objectiu de la negociació, una reducció del total d’acomiadaments i que totes les baixes siguen voluntàries.

Segons el seu portaveu, Francisco González, “no pot haver-hi ni un sol acomiadament traumàtic”, per la qual cosa emplaça la direcció a millorar la seua oferta i fer-la “atractiva”. Igualment, reclama un acord “ampli”, al qual caldrà arribar “sense presses i donant l’oportunitat al fet que la plantilla vaja apuntant-se al pla d’eixides”.