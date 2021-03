L’Eurolliga ja no depén de tercers

El top-8 no es pot escapar. Després d’encadenar tres victòries consecutives i guanyar-se el dret a continuar tenint opcions de play-off, el València Basket s’ha vist afavorit per les derrotes del Reial Madrid i del Zenit d’ahir, fins al punt de no dependre ja de tercers per a aconseguir el bitllet per a la pròxima Eurolliga i continuar lluitant pel títol en aquesta edició.

Uns resultats que, lluny de ficar pressió als taronja, han de donar-los ales per a afrontar el partit d’aquesta nit contra l’Olympiacos com si hi haguera un títol en joc, ja que una derrota obligaria a jugar-s’ho tot en les dues últimes jornades sense dependre de si mateixos per a accedir al top-8 i sense marge d’una nova ensopegada.

Després de caure el Zenit davant del CSKA de Moscou per 74-86, l’equip de Xavi Pascual s’ha quedat amb 17 triomfs i li queden per disputar tres partits, perquè en té un ajornat amb el Panathinaikos. En el cas del Madrid, s’ha quedat amb 18 victòries, després d’haver perdut davant de l’Anadolu Efes per 83-108 i li queden dos partits per jugar.

El València és desé, per darrere de tots dos equips i del TD Systems Baskonia, amb 17 victòries, però ha de jugar encara tres partits, per la qual cosa, si els guanya, arribarà a vint triomfs. Per tant, depén de si mateix per a empatar amb tots dos equips en nombre de triomfs.

Com l’equip de Jaume Ponsarnau té guanyat, a més, el basket average amb tots dos, quedaria per davant d’aquests en cas que el nombre de triomfs fora finalment el mateix.

En el cas del Madrid, el té perquè li ha guanyat els dos partits que han disputat; i, en el cas del Zenit, li va guanyar per més punts a Rússia (29) que pels quals va perdre a la Fonteta (13). Així, doncs, els avançaria tant si l’empat és amb un d’ells com si és amb els dos.

L’equip valencià també depén de si mateix davant del TD Systems Baskonia, que li va guanyar per un a Vitòria en la primera volta i al qual ha de rebre en l’última jornada d’aquesta fase, després de jugar aquest dimecres a la Fonteta davant de l’Olympiacos i de visitar divendres l’Alba de Berlín.

Per la seua banda, Giedraitis i Polonara van llançar ahir el TD Systems Baskonia cap al play-off de l’Eurolliga després d’imposar-se, a Atenes, al Panathinaikos, per 82-97, i pujar a la setena plaça després d’haver completat un partit molt sòlid.