Vacunar els majors de 80 anys és una prioritat. L’edat s’ha demostrat com el principal factor de risc i creuar la barrera de les huit dècades ha sigut un element de vulnerabilitat enfront del virus. No en va, representen més de la meitat dels morts, malgrat ser prop del 5 % dels casos positius, per la qual cosa la vacuna es converteix en la taula de salvació per a aquesta franja d’edat mentre el virus continue circulant.

Segons les últimes dades que la Conselleria de Sanitat va facilitar dilluns, el 65 % dels majors de 80 anys han rebut, almenys, una dosi contra la covid, mentre que el 35 % té ja les dues. Això és, a uns 179.600 octogenaris, nonagenaris i centenaris se’ls ha inoculat una dosi del fàrmac contra el coronavirus, i 96.700 d’aquests disposen ja de la pauta completa.

No obstant això, encara queda molt de camí per fer. En concret, n’hi ha 96.700 (el 35 % del total) als quals no se’ls ha administrat l’antigen. A aquests cal sumar els 82.900 als quals els falta, encara, la segona dosi amb la qual es completa la pauta. En total, les 96.700 dosis dobles (primera i segona de qui encara no n’ha rebut cap) i les 82.900 segones dosis sumen 276.300 vacunes que calen per a immunitzar aquest grup.

La xifra posa en evidència que la protecció dels majors de 80 anys està just a mig camí, ja que falten per inocular les mateixes dosis que les que s’han posat. En realitat, s’ha superat aquest 50 % del camí, ja que entre dilluns i ahir es van inocular quasi 9.000 vacunes, de les quals poc més de 1.400 van ser segones dosis. Malgrat que no s’indica a quin grup han anat, la planificació setmanal de la Conselleria sí que diu que, més enllà de les que s’administraran al personal educatiu entre hui i demà, la majoria són per a majors de 80 anys. En total, 65.000 dosis, 15.000 de les quals seran per a completar pauta i 50.000 per a la primera. Totes, amb Pfizer i Moderna, les vacunes compostes per ARN missatger.

Arribar al 70 % a l’estiu

Aquest grup es va començar a vacunar la segona setmana de febrer, fa mes i mig, encara que es va començar primer pels majors de 90 a causa de la magnitud de la franja a abordar. L’objectiu de Sanitat és que, d’ací a dues setmanes, totes les persones tinguen, almenys, una dosi, amb la qual s’arribaria a la immunitat total tres setmanes després, quan arribe el torn de la segona. Així, a principis de maig, aquesta franja d’edat hauria d’estar ja coberta.

Per la seua banda, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va insistir ahir que es podria arribar a l’objectiu del 70 % de persones immunitzades per les vacunes a l’estiu. “El Ministeri té informació suficient per a poder afirmar que, al juliol, podem arribar al 70 % de vacunats”, van ser les paraules de Barceló després de visitar les obres de l’Hospital de la Plana de Castelló.

“Per capacitat no és”, va indicar la responsable de la sanitat valenciana, que va afegir que arribar al 70 % depén de les dosis que arriben. “El Ministeri informa que rebrem més vacunes al maig i juny i que, a aquestes, caldrà sumar les de Janssen, així que sí que hi podríem arribar”, va desgranar Barceló, que, no obstant això, va assenyalar que serà necessària una “reprogramació” de l’estratègia de vacunació quan es tinga en compte la vacuna de dosi única de Johnson&Johnson, prevista per al 19 d’abril.