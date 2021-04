L’Ajuntament d’Alzira va aprovar, anit, el segon Pla d’emergència social per a afrontar la crisi sanitària, que dona continuïtat a les accions que ha dut a terme l’Àrea de Serveis Socials i Innovació Social des de l’inici de la pandèmia. Està format per 25 mesures, entre les quals destaquen, com a novetats, les ajudes al lloguer, un acord amb Psicòlegs Sense Fronteres per a oferir suport i la regeneració de la plaça de la Ribera.

El pla inclou ajudes per a afrontar problemes sobrevinguts del lloguer que beneficiaran 58 famílies. També un acord amb Protecció Civil per al repartiment d’alimentació i de medicaments a persones majors, dependents i amb mobilitat reduïda. S’enfortirà igualment l’aliança amb Creu Roja per a habilitar un dispositiu d’emergència social mòbil que facilite recursos bàsics (alimentació, roba d’abric, beguda calenta, kit de roba, kit d’higiene) a persones transeünts derivades des de Serveis Socials o dels cossos de Policia. Aquest servei estarà actiu de vesprada i els caps de setmana.

Un acord de col·laboració amb l’ONG Psicòlegs Sense Fronteres permetrà oferir assistència psicològica en línia i atendre les persones que han perdut algun membre de la seua família per la pandèmia.

S’espera, igualment, garantir la seguretat alimentària i l’atenció immediata la reedició del projecte nutricional i d’alimentació bàsica per al període estival “Som Alzira”. S’intentarà fer valoracions de la dependència a domicili per a reduir les llistes d’espera.

En la detecció de persones vulnerables col·laboraran els centres de salut, l’hospital, Salut Pública, les farmàcies, Serveis Socials i la Policia Local. Es mantindrà el suport social telefònic a persones majors que viuen soles i s’extremarà la vigilància en les denúncies sobre violència de gènere.

Hi haurà un control i seguiment de xiquets, xiquetes i adolescents, pel seu especial risc i vulnerabilitat, i es continuarà l’assistència i acompanyament al malalt amb trastorn mental greu i suport psicosocial als seus familiars. S’allargaran les actuacions contra la pobresa energètica i es lluitarà contra la bretxa digital per a garantir l’accés a l’educació en tots els aspectes.

La regeneració urbana i rehabilitació integral d’habitatges a la plaça de la Ribera ajudaran a adjudicar 8 habitatges socials. Es prolonga també l’actuació de salvaguarda de la qualitat assistencial residencial de les residències de majors. A més, s’impulsarà un fòrum d’igualtat per a la reflexió i la participació i un servei comarcal d’allotjament temporal per a transeünts sense sostre.

“Hem dut a terme una decidida mobilització de recursos públics per a garantir els drets bàsics i gestionar béns que afecten directament les persones que són imprescindibles per al funcionament de la societat”, resumeix la regidora de Serveis Socials, Marina Mir.