Arriben els dies forts de Setmana Santa i Pasqua i els ajuntaments de la Marina Alta ja saben que un tropell de veïns i turistes es posarà la motxilla a l’esquena. La pandèmia i el manament que córrega l’aire han donat ales al senderisme. El consistori del Poble Nou de Benitatxell no vol que la ruta dels penya-segats, que uneix les cales del Moraig i la de Llebeig, es convertisca en una fila interminable d’excursionistes. Algun diumenge, la Policia Local i Protecció Civil ja han hagut de posar-li el precinte a la senda. L’Ajuntament va anunciar ahir que hi durà a terme “un control rígid de l’aforament” i que, quan ja estiga complet, tancarà la ruta. Va recordar que els senderistes han de portar posada la mascareta i mantindre la distància de seguretat d’un metre i mig. A més, no es poden formar grups de més de quatre amics. També insta els excursionistes a cuidar aquest itinerari. Aquesta ruta per l’escarpada costa amaga molta cultura. Als senderistes els meravellen les coves dels pescadors i les cases humils de la cala de Llebeig.

Però més ajuntaments estan prenent mesures per a evitar que la gent s’arremoline en berenadors i paratges naturals. Xàbia ha precintat les barbacoes i els paellers del parc de Pinosol i ha separat les taules de pícnic. I avisa que està prohibit ajuntar les taules.

La Policia Local i la Guàrdia Civil també vigilaran punts als quals poden arribar onades de visitants, com l’àrea recreativa i el mirador del cap de Sant Antoni. Mentrestant, les brigades del parc del Montgó faran un seguiment de les visites a la Cova Tallada. Si hi detecten una forta pressió de visitants, es plantejarà estendre les restriccions i els contingents de l’estiu a la Setmana Santa i Pasqua de l’any que ve.

Per la seua banda, la Policia Local d’Ondara reforçarà la vigilància al parc públic de Segària.