El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València serà, fins al 12 de setembre, en ple centre històric de la ciutat, l’epicentre museístic d’aquesta ambiciosa retrospectiva sobre els quatre anys de treballs —sobretot en Time, però també en l’alemanya Der Spiegel— de Rodríguez, que va aconseguir que l’anomenaren “l’artista més odiat per Trump” per les seues incendiàries i incisives caricatures. “Edel Rodríguez. Agente naranja” reuneix des del Ku Klux Klan fins a una samarreta amb la bandera confederada o Trump decapitant l’Estàtua de la Llibertat, que presideixen, com a escultures, el claustre gòtic del CCCC que dona accés a la “Sala zero”, lloc en el qual es troben els treballs plàstics de Rodríguez (El Gabriel, 1971) que van sorgir davant de la particular manera de governar de la seua administració.

Aquest projecte va nàixer arran del documental que investigava la història de l’artista valencià Vicent Miguel Carceller, director de la revista satírica La Traca i afusellat pel franquisme, a càrrec del codirector del festival DocsValència, Nacho Navarro —que ha acabat sent el comissari de l’exposició—, per les seues correlacions entre la pressió que exerceix el poder sobre la premsa.

L’humor, la sàtira i la crítica política són els termes utilitzats pel director del CCCC, José Luis Pérez Pont, per a definir l’exposició de l’artista cubà, que ha intervingut en la presentació per videoconferència i ha definit així l’objectiu de totes aquestes obres: “Que se n’anara l’administració Trump”.

Rodríguez ha llançat un missatge en defensa de la “llibertat en l’art”: “Jo continue creant encara que tinga controvèrsia”, ha comentat davant de les crítiques que han generat alguns dels seus treballs exposats ara a la sala del museu, on cohabiten portades reconegudes de mitjans internacionals, com les aparegudes en Time o Der Spiegel, cartells urbans i grafits de caràcter social que critiquen la política migratòria americana, a més d’un vinil de Trump convertit en una ona i engolint la Casa Blanca, entre altres creacions. “Quan tens una idea, l’has de soltar”, ha afegit, per la qual cosa les amenaces que ha rebut al llarg del treball realitzat, que s’ha internacionalitzat gràcies a les xarxes socials i les publicacions en les quals han aparegut les seues obres, no l’han parat a l’hora de crear. Així, davant de les amenaces que ha patit al llarg d’aquests anys, ha afirmat que l’única cosa que té en compte és “tindre una mica més de cura”.

Les il·lustracions exposades a la sala estan acompanyades d’un neó de Donald Trump en el qual els seus cabells es converteixen en una flama, a més d’una xicoteta sala de cinema amb una micropeça audiovisual dividida en dues parts, gràcies a un vídeo que es divideix en una autobiografia il·lustrada d’Edel Rodríguez i un extracte del documental realitzat pel comissari.

No obstant això, l’exposició no acaba al museu i arribarà a les xarxes socials, ja que es faran explicacions virtuals d’algunes de les il·lustracions i el seu context perquè l’espectador puga recordar a què es deu l’obra d’un artista amb “contingut per a no parar”, en paraules del comissari.

Per a l’artista cubà, que viu als Estats Units des de 1980, existeixen “l’esquerra, la dreta i el trumpisme” i ha destacat algunes experiències en altres països que l’han acostat al que s’ha viscut amb Donald Trump. Al seu judici, “l’extremisme no fa avançar la societat”.

Per a concloure amb el treball exposat, una silueta en la qual l’actual president estatunidenc, Joe Biden, torna a col·locar el cap de l’Estàtua de la Llibertat que Trump “va decapitar” en una famosa portada de Der Spiegel, serveix per a culminar l’època del poder del republicà i la fi d’un treball de caràcter polític que ha provocat a l’autor cubà un desgast que no li ha permés “treballar en altres coses”.