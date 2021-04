La Policia de la Generalitat ha començat hui els controls als berenadors i a les zones d’esplai de la Comunitat Valenciana davant de la previsió d’una allau de visites en els pròxims dies. Els agents vigilaran l’afluència de persones en parcs naturals i espais d’esbargiment de 50 municipis d’interior, cosa que se sumarà als controls que ja es duen a terme a les zones costaneres més turístiques. Els policies no només vigilaran que es complisquen les mesures de seguretat establides per la pandèmia del coronavirus, sinó que també efectuaran tasques d’informació sobre la prevenció d’incendis.

La previsió de la Generalitat és que més de 700.000 valencians visiten per Setmana Santa i Pasqua les zones recreatives de l’interior de la Comunitat Valenciana. Per aquest motiu, la Policia de la Generalitat triplicarà la seua presència en els pròxims dies en les 52 àrees d’oci de 19 parcs naturals valencians, tal com va anunciar fa uns dies la consellera de Justícia i Administracions Públiques, Gabriela Bravo.