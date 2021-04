La Fundació Trinidad Alfonso i la Generalitat Valenciana, mitjançant Esports de la Generalitat, van impulsar, per sisé any consecutiu, la iniciativa del Dia de l’Esport i van unir les seues forces perquè els xiquets, les xiquetes i els joves valencians participaren en aquesta jornada tan especial celebrada ahir dimecres 31 de març. Ho van fer, a més, aconseguint una xifra rècord quant al nombre de centres i d’alumnat que s’hi van sumar. En total, s’hi van inscriure 762 centres educatius, per la qual cosa han sigut més de 250.000 els xiquets, xiquetes i joves que s’han sumat a aquesta iniciativa.

Aquest Dia de l’Esport 2021 va ser especial, després que, en 2020, no es poguera celebrar a causa de la situació sanitària. Impulsat per Esport de la Generalitat i la Fundació Trinidad Alfonso, aquesta iniciativa pretén que tots els xiquets i xiquetes dels centres educatius de la Comunitat Valenciana facen una jornada d’esport, al marge de la seua classe habitual d’Educació Física, per a commemorar el Dia Mundial de l’Activitat Física.

L’acte principal va tindre lloc enguany a la localitat de Borriana. Fins allí es van desplaçar el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà; el director de projectes de la Fundació Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez; i la diputada d’Esports de Castelló, Tania Baños. Tots ells van ser rebuts per Maria Josep Safont, alcaldessa de Borriana. L’objectiu general, en qualsevol cas, va ser mobilitzar tot l’alumnat de la Comunitat Valenciana. En aquesta sisena edició es van inscriure per a participar en aquesta iniciativa 121 centres de Castelló, 407 de València i 234 d’Alacant. El Dia de l’Esport 2021 ha tingut com a protagonistes dos grans esdeveniments d’aquest estiu: els Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio i l’Eurobasket femení. Fernando Romay i Lola, la mascota d’aquest torneig, van estar en dos centres de la localitat de Borriana per a acompanyar l’alumnat en aquest especial dia esportiu.