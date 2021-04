Valenciaport es prepara per a evitar l’“allau” que pot generar el desbloqueig del canal de Suez, que causarà l’arribada d’uns 25.000 contenidors a partir del pròxim 10 d’abril, quan hi farà escala el primer vaixell (de la companyia MSC) procedent d’aquesta via marítima d’Egipte després de desencallar el vaixell d’Evergreen, que va paralitzar durant sis dies el trànsit de mercaderies entre Europa i Àsia. Les companyies estibadores i les navilieres que operen al recinte del Grau centraran la seua gestió en la coordinació dels contenidors buits perquè romanguen el mínim temps possible al pati interior de les terminals.

Aquest pla de contingència es posa en marxa després de la reunió que va mantindre, ahir, el subdirector adjunt de l’Autoritat Portuària de València (APV), Néstor Martínez, amb agents de duanes, firmes transitàries, consignatàries, de depòsits de contenidors, amarradores, estibadores, pràctics, remolcadors, operadors logístics i transportistes, entre altres col·lectius, per a tractar de minimitzar l’“efecte Suez”. Segons Martínez, el Port de València està acostumat a un moviment de 5,5 milions de contenidors a l’any i de 3.000 i 4.000 camions diaris, amb la qual cosa els operadors logístics “estan preparats”. L’Autoritat Portuària de València espera que l’arribada i eixida d’aquest trànsit retingut es faça de manera espaiada durant els deu o quinze dies posteriors al cap de setmana que ve. Això permetria minimitzar-ne l’impacte.

Amb tot, on més preocupació hi ha és en el col·lectiu de transportistes de mercaderies per carretera, ja que als 25.000 contenidors procedents de Suez s’afig el trànsit que diàriament es gestiona al recinte portuari (una mitjana de 15.000 TEU/dia, és a dir contenidors de vint peus o 6,1 metres de longitud). Sobre aquesta problemàtica, la Federació Valenciana d’Empresaris del Transport i la Logística (Fvet) reclama a les terminals portuàries —de moment, només MSC i CSP (Cosco) han anunciat que atendran unes hores més els horaris de recepció i lliurament de mercaderies— que s’avancen a l’augment de trànsit previst després del desbloqueig del Canal de Suez i amplien “el seu horari a les 24 hores”. Però això no es produirà.

L’ampliació dels horaris de les terminals és una “reivindicació constant” del sector transportista, segons Carlos García, secretari general de Fvet, ja que, cada dia, al port de València, es generen cues de més de cinc hores que afecten 3.000 transportistes i suposen unes pèrdues de tres milions d’euros al mes.

La Federació Nacional de Transportistes Portuaris (Fenatport) ha denunciat, en el seu informe trimestral sobre la situació del transport, el “fracàs de l’operativa” del Port de València, “amb cues que arriben a superar les quatre hores d’espera”, un fet que deixa els treballadors en una situació “insostenible”.