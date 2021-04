Acostumats als retards, una notícia sobre enviaments d’AstraZeneca sol provocar tremolors en qualsevol que haja d’enfrontar-se al trencaclosques de la vacunació. No obstant això, quasi com a fet excepcional, les notícies de la companyia anglo-sueca van trencar la dita i les seues novetats van ser bones noves. En concret, 100.000 dosis de bones noves.

L’anunci de l’arribada d’una remesa extra de vacunes d’AstraZeneca suposarà activar el compte arrere dels grups d’edat per als quals està autoritzada. Segons va anunciar ahir de vesprada la Conselleria de Sanitat una vegada es va conéixer el nou carregament (i es va digerir la sorpresa), la setmana que ve es començarà a vacunar el grup dels nascuts en 1956, és a dir, que hui tenen 65 anys.

Segons les xifres de l’INE, l’1 de gener de 2020 (això és, fa un any), hi havia quasi 58.000 persones de 64 anys i que, en aquest 2021, complirien els 65. Per a aquestes persones anirien destinades les dosis del nou carregament i les que quedaran de la vacunació massiva del personal educatiu. Aquesta acabarà hui, després d’administrar més de 120.000 dosis. Serà, a més, la primera vegada que se subministre AstraZeneca per edat i no a col·lectius essencials i anirà descendint en anys progressivament.

La de la generació de 1956 no serà l’única vacunació que trenque una barrera d’edat. Sanitat va assegurar ahir que, la setmana que ve, s’acabaran d’administrar totes les primeres dosis als majors de 80 anys i es començarà a immunitzar els de 79 anys. Després d’aquesta setmana, en la qual la Conselleria preveia administrar 50.000 vacunes de primeres dosis a octogenaris, en quedarien, per a la pròxima, quasi 45.000.

Vacunar aquest grup d’edat, encara que siga amb una dosi, suposa un pas fonamental en el descens de la letalitat de la pandèmia. La majoria d’estudis ja apunten al fet que una dosi genera anticossos que redueixen la capacitat de replicació del virus en el cos. De fet, a Israel, 14 dies després de la injecció de la primera dosi, l’efectivitat de Pfizer és del 72 %, la qual cosa evita casos de mort per coronavirus.

Després d’immunitzar els majors de 80, arribarà el grup dels 79 anys, que està format per, almenys, 32.417 persones, que, el gener de 2020, l’INE registrava amb 78 anys. Aquests també seran vacunats amb el fàrmac de Pfizer elaborat per ARN missatger. Tant els nascuts en 1956 com els nascuts en 1942 començaran, a partir de hui, a rebre un missatge de text (SMS) als seus telèfons mòbils amb la citació per a acudir als punts de vacunació la setmana que ve.

Així mateix, la Conselleria de Sanitat va informar que, durant el pont de Setmana Santa, es continuarà vacunant “en la majoria dels punts habilitats al llarg de la Comunitat Valenciana”. Especialment important és assegurar les segones dosis de Pfizer i Moderna que es van inocular fa tres i quatre setmanes, termini en el qual està previst completar la pauta.

Vacunació als habitatges tutelats de la Comunitat Valenciana

Per la seua banda, l’Associació Empresarial de Residències i Serveis d’Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana (Aerte) va tornar a denunciar ahir que les persones en habitatges tutelats d’atenció a la salut mental segueixen sense rebre la vacuna contra la covid-19. La patronal de residències va mostrar, en un comunicat, el seu “rebuig absolut” a aquesta situació.

En aquest sentit, Aerte va criticar que els professionals d’aquests habitatges estan sent citats aquesta setmana per a rebre la vacuna, “però les persones residents segueixen sense rebre cap notícia, malgrat que es troben en el nivell 1 de prioritat, com entén la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives”. De fet, van assenyalar que “aquesta conselleria va remetre de manera formal a la de Sanitat, el passat 10 de febrer, una sol·licitud perquè foren inclosos en el primer nivell de prioritat, sense que, fins ara, hi haja hagut cap novetat”.

Des de la patronal, destaquen la “confusió” que s’ha creat en el procés de vacunació perquè, diuen, “s’ha vacunat en alguns d’aquests habitatges, quan depenien d’un centre residencial o en funció del departament de salut al qual corresponen, la qual cosa ha generat encara més confusió en el sector per la falta d’homogeneïtat en els criteris que s’hi han aplicat”.