La pandèmia ha obligat el sistema educatiu a reinventar-se en temps rècord. Un esforç que podria consolidar-se en els pròxims anys amb l’adopció d’unes mesures que, en principi, es preveia que serien excepcionals, però que la incertesa quant a l’evolució de la covid-19 està obligant a prorrogar. La més significativa, la que la repetició de curs fora “excepcional”, s’aplicarà de nou en aquest curs 2020/2021. I, de cara al curs 2021/2022, es manté l’educació per àmbits en primer d’ESO, és a dir, agrupar matèries per àrees de coneixement. I amb la possibilitat d’ampliar aquest sistema a 2n d’ESO.

La Conselleria d’Educació, que dirigeix Vicent Marzà, va publicar ahir la resolució per a aquest curs i aspectes per al curs que ve (en el cas de l’ESO) d’ensenyaments no universitaris, que, bàsicament, manté els criteris d’avaluació i de promoció que ja van implantar-se el curs passat amb motiu de la pandèmia del coronavirus.

Les principals decisions són, en primer lloc, la repetició de curs com una cosa extraordinària i només quan siga beneficiós per a l’alumne. Es manté també l’avaluació contínua, amb la flexibilització del currículum i la valoració de les circumstàncies de cada alumne (per la semipresencialitat), així com la motivació i el treball. Aquells alumnes que van promocionar amb matèries no superades hauran de tindre un pla de reforç el curs següent.

Per a obtindre el títol de Graduat en ESO, els equips docents hauran d’adoptar les decisions de manera col·legiada i basant-se en l’adquisició dels objectius generals establits per a l’etapa i el desenvolupament de les competències.

La decisió de titulació, tant en l’avaluació final ordinària com en l’extraordinària, s’ha d’adoptar de manera que permeta a l’alumnat continuar el seu itinerari acadèmic i, en conseqüència, expliquen, “no queda supeditada a la superació de totes les assignatures”.

Educació per àmbits

També es proposa mantindre, de cara al curs que ve, l’educació per àmbits en 1r d’ESO, amb possibilitat d’ampliar-la a 2n d’ESO, “davant de totes les informacions que estem rebent dels centres, que ens transmeten que l’experiència està funcionant bastant bé i està resultant molt positiva per a l’alumnat”, expliquen fonts del departament de Vicent Marzà.

Respecte a l’estructuració de l’ensenyament per àmbits de coneixement, cal recordar que ja està en funcionament a les aules valencianes, arran de la situació de la pandèmia, amb l’objectiu de “facilitar una transició adequada de tot l’alumnat procedent de sisé de Primària”.

El treball per àmbits consisteix a crear grans àrees de coneixement amb assignatures afins o que poden tindre una certa relació entre si, com per exemple els blocs cientificotècnic (Matemàtiques, Naturals i Tecnologia) o el sociolingüístic (Castellà, Valencià, Anglés i Ciències Socials), la qual cosa també permet, en alguns casos, la codocència (que en una aula hi haja dos professors).

Repetir només amb les matèries pendents

Una altra de les claus de la resolució que signa Vicent Soler és que es pot obtindre el títol de Batxillerat amb matèries suspeses, però sempre que la nota mitjana de totes les assignatures siga de 5 punts. L’alumnat que haja de repetir 2n de Batxillerat, podrà fer-ho només d’aquelles assignatures que tinga pendents.