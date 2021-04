La Conselleria de Salut del Principat d’Astúries estudia el cas d’una dona de 55 anys que ha sigut diagnosticada d’una trombosi cerebral de sins venosos després d’haver rebut la vacuna d’AstraZeneca contra la covid.

La dona, que es troba estable, està ingressada a l’Hospital Vital Álvarez Buylla, a Mieres, segons ha informat aquest dilluns la Conselleria de Salut, que estudia una possible relació d’aquesta reacció amb el fàrmac.

L’administració d’aquesta vacuna es va suspendre de manera cautelar a Espanya el 15 de març després que es diagnosticaren diversos casos de trombosis en diversos països europeus en persones que havien rebut el fàrmac.

No obstant això, l’ús d’aquesta es va reprendre nou dies després, una vegada que l’Agència Europea del Medicament (EMA) dictaminara que és segura.

Es tracta del primer cas de trombosi cerebral que s’investiga a Astúries entre les quasi 25.000 persones que han rebut ja a la comunitat la vacuna d’AstraZeneca, que a Espanya s’ha subministrat a 1.722.791 persones.

Descarten el vincle amb una altra mort

D’altra banda, l’Institut de Medicina Legal d’Astúries ha descartat que la mort d’una dona de 40 anys que havia rebut la vacuna d’AstraZeneca una setmana abans del decés estiga relacionada amb el fàrmac.

Fonts del Govern del Principat han confirmat que l’Institut Nacional de Toxicologia ha conclòs que la mort de la dona, que va patir una parada cardíaca a finals del mes de febrer, no va ser causada per una reacció adversa de la vacuna.

L’Institut de Medicina Legal va iniciar la investigació després que el metge que va atendre la dona no signara el certificat de defunció per no apreciar una causa evident de la defunció.

Aquestes investigacions es produeixen sempre que el metge no signa el certificat de defunció i, en aquest cas, es donava la circumstància que la dona havia rebut la vacuna uns dies abans.

De fet, aquest cas no va ser notificat a la xarxa de farmacovigilància del Principat, a la qual es trasllada qualsevol sospita de reacció a les vacunes.

La directora de l’Institut de Medicina Legal d’Astúries, María Antonia Martínez, va explicar que el metge no havia signat el certificat de la defunció perquè “va considerar que possiblement” la mort era “conseqüència que aquesta persona havia sigut vacunada”, circumstància que ha descartat l’Institut Nacional de Toxicologia.