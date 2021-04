Els contribuents de la Comunitat Valenciana es podran aplicar en la pròxima declaració de la renda (que comença el pròxim 7 d’abril), és a dir, la que es refereix a l’exercici 2020, un conjunt de deduccions que, amb caràcter excepcional, estan dirigides a pal·liar els efectes de la pandèmia, com la que permet compensar la major càrrega fiscal en l’IRPF derivada de les ajudes o subvencions que hagen pogut rebre els treballadors afectats per ERTO o aquells que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar durant l’estat d’alarma.

Igualment, la campanya de la renda 2020 inclourà una nova deducció del 20 % per als primers 150 euros i del 25 % per al valor restant de les donacions dineràries dirigides a finançar programes d’investigació, innovació, desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i de la prevenció de la covid-19, així com una altra deducció del 20 % per a donacions, en metàl·lic o en espècie, per a contribuir al finançament de les despeses relacionades amb la crisi sanitària.

En total, com ha recordat el conseller Soler, “els valencians podran accedir a un total de 27 deduccions autonòmiques en l’actual campanya de la renda, entre les quals destaquen no només les vinculades a la lluita contra la covid sinó també aquelles vinculades a garantir l’accés a l’habitatge dels col·lectius més vulnerables, com els joves”.

Vinculades a l’habitatge

En concret, el conseller Soler ha destacat la bateria de deduccions, a la qual podran acollir-se diferents contribuents, “per a facilitar directament o indirectament una reducció dels preus del lloguer o un suport per a l’adquisició d’habitatge en els menors de 35 anys”.

De fet, el responsable d’Hisenda ha recordat que aquesta campanya serà la segona que incloga una rebaixa fiscal d’un màxim de 3.000 euros “per obtenció de rendes derivades del lloguer d’habitatge, sempre que aquest no supere el preu de referència de la zona”. És a dir, una deducció d’un 5 % per a aquells contribuents que lloguen els seus habitatges a un preu que no supere els que estableix l’índex de referència amb el qual compta la Generalitat Valenciana per a les diferents zones o àrees de la Comunitat i de les principals ciutats.

Igualment, es podrà deduir un 5 % la primera adquisició d’habitatge habitual, exclosos els interessos, per part de contribuents d’edat igual o inferior a 35 anys. I, també en el cas que els contribuents hagen rebut ajudes públiques per a l’adquisició o rehabilitació d’habitatge habitual, podran aplicar-se una rebaixa fiscal de 102 euros o la quantitat que resulte d’aplicar el tipus mitjà de gravamen general autonòmic sobre la quantia de l’ajuda pública.

Continuant en aquesta línia, per arrendament de l’habitatge habitual, sobre les quantitats satisfetes en el període impositiu, els contribuents podran deduir-se un 15 %, amb un límit de 550 euros.

També hi haurà una deducció del 20 %, amb un límit de 700 euros, si l’arrendatari és menor de 36 anys; i de fins al 25 %, amb un límit de 850 euros, si, a més de complir el requisit anterior, té reconeguda una discapacitat física o psíquica.

Altres deduccions

S’ha previst també una reducció del 95 %, amb una base màxima de reducció de fins a 60.000 euros, en les donacions en metàl·lic a dones víctimes de violència de gènere que tinguen com a objectiu l’adquisició del seu habitatge habitual.

Els contribuents amb descendents podran aplicar-se, entre altres, una deducció de 270 euros per cada fill o filla nascut o adoptat o en acolliment familiar; 224 euros per naixement o adopció múltiple; i entre 224 euros i 275 euros per naixement o adopció d’un fill discapacitat físic o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 % o discapacitat psíquic, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

En el cas d’ostentar el títol de família nombrosa o el de família monoparental, segons la categoria, les deduccions oscil·laran entre els 300 i els 600 euros.

La recaptació d’Hisenda es recupera

La recaptació de l’Agència Tributària a la Comunitat Valenciana es recupera, en aquests primers mesos de l’any, després de la desfeta patida en 2020 a causa de la pèrdua d’activitat econòmica. Hisenda acaba de publicar els informes d’ingressos corresponents a gener i febrer, en els quals es constata que el fisc va aconseguir recaptar 2.893 milions d’euros en aquest període de temps, la qual cosa suposa un increment del 4,3 % en comparació amb el mateix període de 2020. El repunt de la caixa de l’Agència Tributària contrasta amb la caiguda del 3 % en el conjunt d’Espanya.

Febrer té més importància que un mes normal perquè, a més de les declaracions mensuals habituals, s’ingressen les declaracions trimestrals de l’IVA i les de pagaments fraccionats en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), corresponents al quart trimestre de l’any anterior. En el cas concret de l’IRPF, l’Agència Tributària va recaptar, dels valencians, 1.464 milions fins a febrer, un 6,8 % més. Mentrestant, a Espanya, només van pujar un 2,5 %. Respecte a l’IVA, que determina l’evolució del consum, Hisenda va aconseguir generar 1.270 milions a la Comunitat Valenciana fins a febrer, és a dir un 2,4 % més. No obstant això, en el global d’Espanya, es va produir una caiguda del 2,9 %. El descens de recaptació en tot l’Estat es va concentrar, principalment, en els impostos especials i en l’IVA. En el primer cas, la raó de la forta caiguda va ser conseqüència de l’impacte de la tempesta Filomena sobre l’impost sobre hidrocarburs.

Hisenda va recaptar, dels valencians, un total de 13.742 milions d’euros durant 2020, la qual cosa va representar una caiguda de l’1,6 % en comparació amb l’any anterior i contrasta amb la desfeta del 8,8 % del conjunt d’Espanya. L’impacte de la pandèmia de coronavirus va tindre, per tant, una repercussió directa en els comptes de l’Agència Tributària, que va fer menys caixa durant 2020 a la C. Valenciana, si bé aquesta disminució va ser cinc vegades inferior que en la mitjana espanyola.