Els museus municipals han publicat, en el web Cultural València, 32 activitats per a fer-les a casa i en família. Aquests recursos educatius es poden imprimir o bé treballar-los directament des de l’ordinador amb ajuda d’un programa d’edició. Les propostes són molt variades i adaptades als diferents grups d’edat. Així, hi ha passatemps sobre els personatges, els objectes, les obres d’art o les escultures que es poden trobar en els espais museístics, materials per a viatjar amb els cinc sentits a moments significatius de la història de la ciutat i receptes romanes i medievals perquè les elaboren xiquets.

“Els imprimibles de #museusacasa” és el nom d’aquesta iniciativa que han posat en marxa els museus municipals arran de les restriccions d’aforament per la covid-19. Es plantegen quatre tipus d’activitats: passatemps, viatges amb els cinc sentits, receptes amb història i monogràfics sobre el Museu Històric Municipal i el Centre Arqueològic de l’Almoina. La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha destacat que es tracta “d’una proposta molt apropiada per la situació sanitària actual, que complica un poc la visita a les instal·lacions culturals”, afig.