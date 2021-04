Els desplaçaments en l’interior de la Comunitat Valenciana han repuntat en l’última setmana de març i s’acosten a nivells prepandèmia. L’últim informe de mobilitat local que elabora Google a partir de la geolocalització dels mòbils confirma un increment de les eixides després de l’enfonsament al febrer, en plena tercera onada de la pandèmia del coronavirus. L’estudi confirma un increment dels desplaçaments a centres comercials i bars que, de moment, no s’ha traduït en un increment exponencial de contagis. L’informe també revela que la incidència del teletreball és molt més forta a Madrid i Catalunya que a la Comunitat Valenciana.

Google va posar en marxa l’abril de l’any passat la iniciativa Covid-19 Community Mobility Reports, un repositori de dades basades en la localització de milions de mòbils que utilitzen serveis de Google —com Google Maps— que ofereix informació sobre com el confinament afecta la mobilitat en diferents països i regions. Segons la companyia, aquesta informació s’obté utilitzant dades “anònimes i agregades”, cosa que significa que no registra dades personals de qui es desplaça o deixa de fer-ho a un determinat lloc, sinó de quina quantitat de mòbils van a cada lloc i quant de temps romanen allí. Les dades s’obtenen prenent la mitjana de les eixides per treball, oci (restaurants, bars i botigues) i transport (estacions de tren, metro o autobús). La mobilitat s’expressa en comparació amb la normalitat del lloc: un valor 100 significa que els desplaçaments són iguals que en el mes de gener de 2020 i un valor de 50 que els moviments s’han reduït a la meitat. Al desembre, la mobilitat a la Comunitat Valenciana es va disparar i les conseqüències es van veure en la tercera onada registrada al gener i febrer.

Alacant, que va patir una tercera onada més dura que València i Castelló, és la província de la Comunitat que registra menys mobilitat. Les estacions de transport alacantines tenen un 23 % menys de passatgers que abans de l’esclat de la pandèmia en comparació amb les de la província de València, que són utilitzades per un 12 % menys d’usuaris que en el mes de gener de 2020. L’estudi (que conté dades actualitzades en data 31 de març) apunta que l’afluència als parcs a València és un 23 % superior als nivells prepandèmia i que l’afluència a les botigues i als bars només és un 21 % inferior, malgrat les restriccions horàries que obliguen a tancar l’hostaleria a les 18.00 hores i els comerços a les 20.00 hores.

Un punt feble de la Comunitat Valenciana enfront de Catalunya i Madrid és l’escassa implantació del teletreball. Els desplaçaments als llocs de treball només han descendit un 15 % a la Comunitat Valenciana davant d’un 44 % a Madrid i un 39 % a Catalunya. La caiguda mitjana d’aquest tipus de mobilitat a escala nacional és del 32 % (més del doble que a la Comunitat Valenciana).

Les dades revelen una tendència de mobilitat recent en moltes ciutats valencianes. Les eixides de casa estan pujant des de la reobertura dels bars l’1 de març (després de quaranta dies de tancament) i l’increment de l’horari comercial de les botigues. La mobilitat frega el 80 % de l’habitual abans de l’esclat de la pandèmia i és molt superior de la de ciutats europees com Roma o Milà (60 %), on la llibertat comercial s’ha restringit dràsticament aquesta Setmana Santa per a combatre el fort repunt de contagis.

Les dades de Google també confirmen la permissivitat de Madrid amb els bars i restaurants. El nivell de desplaçaments per oci dels madrilenys és un 9 % inferior al que tenien abans de la pandèmia, enfront de la baixada del 21 % a la Comunitat Valenciana. Per contra, el nivell d’incidència acumulada del virus en els últims 14 dies a Madrid és de 268 contagis per cada 100.000 habitants, enfront dels 33 de la C. Valenciana.