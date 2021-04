És una de les expertes més respectades. Durant la pandèmia de coronavirus, ha sigut una de les veus més consultades per a entendre el virus i ara fa setmanes que alerta de l’arribada imminent d’una quarta onada si no es respecten les restriccions imposades i no es pren d’una manera seriosa el risc que suposa la variant anglesa del coronavirus, molt més virulenta i transmissible que l’original. La viròloga Margarita del Val ha reconegut ara quina seria la vacuna que triaria per a immunitzar-se.

En declaracions a una entrevista, la científica no ha tingut problemes a l’hora de desgranar la seua opinió professional sobre les diferents vacunes que ara mateix s’estan administrant a Europa i a Espanya. De fet, fins i tot ha opinat sobre quina seria la que es posaria si poguera triar. Del Val té molt clar quina seria la seua elecció. L’experta explica que, en la seua opinió, el més assenyat seria deixar les vacunes que aconsegueixen una resposta immune amb eficàcia superior al 90 % contra el virus per als pacients més sensibles, com ara ancians i malalts. En aquest sentit, reconeix que, amb 61 anys, la seua elecció seria la vacuna d’AstraZeneca. Malgrat la polèmica que aquesta vacuna està causant, la científica insisteix que el benefici de la vacuna d’AstraZeneca és molt superior al risc que, com tot medicament, porta implícit. “Encara que es demostrara l’associació entre els trombes i la vacuna, el benefici seria molt superior al risc”, ha afegit.

Diferències entre les vacunes contra el coronavirus

Del Val no té problemes a reconéixer que les vacunes basades en l’ARN missatger, com Pfizer i Moderna, protegeixen d’una manera més eficaç contra el virus, però matisa que precisament per això han de reservar-se per a les persones que tenen més risc de patir els efectes greus de la malaltia. Quant a l’eficàcia d’AstraZeneca, la resposta immune de la qual ofereix fins a un 75 % d’immunitat contra el virus, Del Val creu que és suficient per als grups poblacionals que, com el seu cas, estan per davall dels 65 anys.