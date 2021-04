Va haver-hi un partit que va durar mitja hora i va acabar en empat entre un dels pitjors visitants de LaLiga i un dels pitjors locals, encara que només el Cadis va justificar la seua condició. I, després, a penes n’hi hagué un altre que va ser el que va estar a punt de quedar cancel·lat a partir de l’episodi racista de Cala amb Diakhaby. Va ser un tram massa llarg i en estat de xoc durant el qual Cadis i València van tornar a igualar. Aquesta vegada a res, almenys fins al gol del 2-1. L’equip de Javi Gracia va estar millor als punts però una acció aïllada va decantar el marcador sobre la botzina i va condemnar el València CF a una altra derrota lluny de Mestalla. Un ensopec, l’enèsim, completament eclipsat pels fets que hi van tindre lloc. I és que, davant de l’amenaça d’un càstig superior, els blanc-i-negres van tornar al camp, però ja no van estar igual de centrats que abans de la interrupció.

Incapaç d’enllaçar dos resultats bons, el València va desfer les seues passes, però l’interés ja no va estar en el que passava en la gespa. Les càmeres van apuntar primer a Diakhaby, el gran protagonista, que es va quedar afonat en la graderia. Després a Cala, el presumpte agressor, al qual Álvaro va retirar per voluntat pròpia al descans. La pilota i tota la resta ja no tenien importància, tampoc l’adeu, aquesta vegada sí que definitiu, a la utopia d’arribar a llocs europeus.

El futbol, malgrat el mal del racisme, és un esport al qual, a més de la llengua, es juga amb la pilota; això significa que els equips que solen acabar guanyant no són els que més llarga la tenen (la llengua) ni els que més la toquen (la pilota) sinó els que millor saben llegir i executar el joc. Ho va demostrar el València al principi, eixint com tocava, amb un futbol tibant que li va permetre traure sis córners en els primers deu minuts i descarregar dos xuts forts de Wass. No obstant això, també ho va demostrar negativament al final, quan no va saber com donar-li sentit i Soler va acabar perdent la referència de Mauro. El central, que havia entrat al partit per Cala, va rematar des de darrere, lluny de l’abast d’un Doménech que va acabar el partit sense haver fet cap parada.

Bon inici

Tan entonat va arrancar el València abans de l’atzagaiada que va reaccionar ràpidament a la maçada de l’1-0, gràcies a una jugada de tiralínies. Amb Maxi Gómez fora de la llista per problemes físics d’última hora, Gracia va apostar en l’onze titular per la rapidesa dalt de Gameiro, que li va retornar la confiança amb el gol de l’empat. L’assistència la va donar Guedes, entonat i connectat al corrent, sempre enfocat al desequilibri i, juntament amb Álex Blanco, un dels revitalitzats. Amb dues accions glorioses, solidàries i sense respir, el portugués va cobrir Gayà, en un costat del camp, i en l’altre, després de rebre de Racic, va encertar amb una passada de primeres en profunditat per a aprofitar el desmarcatge. Gameiro va desviar amb l’exterior la trajectòria per a batre Ledesma.

Estava sent clarament un partit de porters, encara que més pels dubtes que per la transcendència dels seus encerts. Especialment en el cas del València, ja que el partit mesurava l’estat de Doménech després de la seua sentència a la banqueta i la necessitat de rescatar-lo per la lesió de Cillessen. Després de mitja dotzena en el camp contrari, el primer córner del Cadis va acabar en la xarxa. Fali, en segona jugada, va posar una centrada que va rebotar en Wass i va caure en la frontal de l’àrea xicoteta. Semblava una pilota, en teoria, fàcil. No obstant això, el porter no va obrir la boca i Paulista va desentendre-se’n esperant l’eixida de punys. Cala, minuts abans de fer-la bona, va rematar a plaer aprofitant l’aigua térbola. La imatge de l’un i l’altre tirant-se les culpes parlava per si sola.

Necessitava guanyar el València per a llevar-se de damunt els fantasmes, però amb el pas del temps va estar lluny d’aconseguir-ho. Va semblar que ho podia aconseguir quan es va revisar una espenta en l’àrea a Wass, però res. El Cadis, que va aconseguir no enfonsar-se, va donar per bo el recurs d’enviar pilotes amunt amb les quals desarmar la defensa i veure-se-les amb Doménech. Aixi va arribar el 2-1. Més enllà de l’entrada de Vallejo, els canvis van ser un exercici sense fe per a clausurar un partit que, en realitat, ja havia acabat molt abans dels tres xiulits de l’àrbitre.