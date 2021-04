Una de freda i una de calenta. La jornada desplaent de diumenge, amb pluja i fred, va donar pas, ahir, a un Dilluns de Pasqua assolellat, en el qual les terrasses del passeig marítim de Cullera es van tornar a omplir. La nombrosa afluència de clients en les hores centrals del dia suposa un xicotet baló d’oxigen per als hostalers en uns moments complicats per les restriccions a la mobilitat, que limiten l’arribada de turistes en unes jornades que solen ser propícies per al sector, a les quals cal sumar les restriccions d’aforament en els locals, així com les horàries.