El nombre d’aturats registrats a les oficines d’ocupació a la Comunitat Valenciana va baixar en 8.897 persones al març, un descens de l’1,95 % respecte al mes anterior. Es tracta d’unes dècimes més que en la mitjana espanyola, en la qual la baixada ha sigut de l’1,48 %. En el conjunt del país, la xifra d’aturats es va reduir en 59.149 persones.

No obstant això, prenent com a referència el mes de març de 2020, el de l’estat d’alarma, els confinaments i l’inici oficial de la pandèmia de coronavirus, la Comunitat Valenciana ha vist com augmentava el nombre d’aturats en 45.434 persones, un poc més del 10 % dels 401.328 de tot Espanya. I això sense tindre en compte que els treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) no estan comptabilitzats en aquesta estadística.

Després de la baixada de març, la Comunitat Valenciana suma 447.261 aturats en el tercer mes de l’any, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Economia Social.

El total de persones desocupades inscrites a Espanya deixa arrere la barrera dels quatre milions i suposa, en concret, 3.949.640 persones.

La bona evolució de l’atur el mes passat es va produir gràcies al sector serveis, segurament esperonat per una certa reactivació de cara a la Setmana Santa que ara acaba i gràcies a la millora en les dades de contagis per coronavirus en els últims dies a la Comunitat Valenciana. Aquest sector va acaparar quasi 7.500 dels quasi 8.900 aturats menys. Tant la construcció com la indústria van reduir les seues xifres entorn de les 800 persones, mentre que l’agricultura va augmentar-les en només 35.

El descens a la Comunitat Valenciana va ser el més pronunciat d’Espanya, darrere dels 16.925 d’Andalusia, i per damunt dels 6.390 de Catalunya o els 5.471 de Madrid.

Paral·lelament, les dades de contractacions posen de manifest un augment d’aquestes a la Comunitat Valenciana de 16.928 respecte a febrer, mentre que aquesta xifra baixa a 5.700 en relació amb març de 2020.