El defensa del València CF, Mouctar Diakhaby, ha traslladat, en un vídeo, la seua versió dels fets sobre el presumpte incident racista que va patir per part del jugador del Cadis Juan Cala. Diakhaby confirma els fets i detalla que els jugadors del Cadis van oferir la possibilitat que Cala es disculpara: “Em va dir ‘negre de merda’ i això no es pot consentir. Tots heu vist la meua reacció. No pot passar en la vida ni en el futbol, que és un esport de respecte.

Decidírem anar-nos-en al vestuari, era una bona decisió. Un jugador del Cadis ens va demanar que tornàrem al camp, si Cala s’excusava, però vam dir que no. Les coses no es fan així. M’ha dolgut moltíssim.

Espere que la Lliga sancione i que tot s’aclarisca. Vull agrair el suport als companys, el club, els entrenadors i l’afició. I dir que estic bé”, ha expressat en les seues xarxes socials.