La Conselleria d’Educació ha publicat la proposta d’arranjament escolar, és a dir, les classes d’Infantil i de Primària que calcula mantindre o suprimir el curs que ve a la Comunitat Valenciana, algunes de les quals estan subjectes a la demanda de les famílies, una vegada s’òbriga el procés d’admissió el dia 25 de maig.

Segons Educació, hi ha 144 unitats que “amb el padró municipal a la mà, es preveu que, a causa de la caiguda de la natalitat, no siguen necessàries per a l’escolarització de l’alumnat”. No obstant això, des del departament de Campanar, asseguren que aquestes no s’eliminen directament, sinó que es posen en “no funcionament”. La diferència és que així queden en una espècie de stand by o pausa i es podrien tornar a activar si hi ha més demanda de les famílies que la que s’espera i això les fa necessàries per a cobrir totes les places el curs que ve.

Així mateix, les fonts consultades afirmen que una part d’aquestes aules que podrien suprimir-se a partir de setembre responen a les unitats habilitades en 2009, 2010 i 2011, quan “es va produir, en gran part dels municipis, un increment de la natalitat respecte als anys anteriors i posteriors”, la qual cosa “va obligar a habilitar unitats de manera excepcional en algun nivell per a atendre aquest augment de població escolar”. Això va provocar un pic i que alguns centres tingueren una línia més en alguns nivells durant els últims cursos. Ara, aquests escolars ja finalitzen la Primària, segons Educació, per la qual cosa “bona part d’aquestes aules ja no són necessàries”.

Un “saldo negatiu” per a STEPV

El sindicat STEPV denuncia que l’arranjament escolar de 2021-22 “té un saldo negatiu per primera vegada des del curs 2016-17”, cosa que consideren “preocupant”. “La possible reducció, si es confirmen finalment els ‘no funcionaments’ (depenen del nombre d’alumnes amb què comptaran els centres després del procés d’admissió), és molt elevada en totes les etapes educatives”, assenyala el sindicat, que també critica que la Conselleria traguera les dades “el primer dia no lectiu de les vacances de Pasqua” i que no s’hagen oferit les dades d’Educació Especial i de les aules d’Audició i Llenguatge.

No obstant això, des d’Educació no estan d’acord en el fet que el saldo final siga negatiu. Segons calculen, les 144 aules marcades provisionalment en “no funcionament” no superen les creacions. “La proposta d’arranjament escolar de la Direcció General de Centres demostra que no suprimim unitats”, detallen, ja que comptabilitzen les 117 unitats d’Infantil 3 anys que es mantenen per la baixada extraordinària de les ràtios (a 20 o 23 alumnes en 53 municipis) i les 35 aules noves de 2 anys, per la qual cosa consideren que “estem parlant de 152 aules d’Infantil, una xifra superior a les 144 unitats d’Infantil i Primària que, en la proposta d’arranjament, passen a situació de ‘no funcionament’”.

Així mateix, Educació veu “més que probable que la xifra d’unitats obertes augmente”, després de les reclamacions dels consells escolars municipals, que tenen fins al 21 d’abril per a fer arribar les seues observacions.

D’altra banda, la portaveu d’educació del Partit Popular, Beatriz Gascó, acusa el departament que dirigeix Vicent Marzà d’“obscurantisme” i “falta de transparència” i considera que l’arranjament escolar és un “galimaties”, per la qual cosa ha demanat al conseller que “done explicacions”.