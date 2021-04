Davant de les restriccions de mobilitat causades per la pandèmia, el turisme rural s’ha convertit en una bona opció per als valencians durant les vacances de Setmana Santa i Pasqua. Els paratges i atractius naturals de la Comunitat Valenciana s’han omplit de visitants aquests dies festius.

El bon oratge i un lleu descens en les xifres de casos confirmats de contagis van animar els valencians a gaudir de les joies naturals que amaguen la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall d’Albaida i, malgrat el mal oratge de l’últim diumenge de la Setmana Santa, ahir, Dilluns de Pasqua, va tornar a emergir l’ànima exploradora dels pasqüers per a visitar paratges rurals i descobrir l’esport a l’aire lliure.

Bocairent i el seu nucli històric va ser un dels espais més visitats ahir i nombrosos turistes omplien els carrers del barri medieval. A més, la serra de Mariola i les rutes senderistes pel parc natural són alguns altres atractius de la localitat. Altres excursionistes van optar per endinsar-se en el bosquet de Moixent, passar el dia navegant a l’albufera d’Anna, descobrir les ermites de Vallada o banyar-se al Pou Clar d’Ontinyent, al riu de Bolbaite o a Los Charcos de Quesa. Xàtiva i zones com la cova Negra també han sigut refugi de visitants aquesta Pasqua. L’allau turística s’ha dut a terme respectant les normes covid i les restriccions en espais naturals oberts, com seguir la senyalització establida, respectar l’aforament en el cas que estiga regulat i utilitzar les papereres disponibles proporcionades pels ajuntaments. Aquests paratges naturals esperen més visites el cap de setmana que ve.