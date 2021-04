Dues joves han sigut rescatades, aquest migdia, després de caure en els penya-segats que hi ha entre el Club Nàutic i la platja del Portet de Moraira.

Segons ha conegut Levante-EMV, les dues joves, per causes que de moment es desconeixen, han caigut. Immediatament, han sigut avisats els serveis d’emergència, que han mobilitzat la Policia Local i Protecció Civil.

Una de les joves ha patit ferides de diversa consideració i ha rebut una primera atenció mèdica per part del personal de Protecció Civil. El seu estat ha obligat a mobilitzar l’embarcació municipal de salvament (operada per SVS), el patró de la qual ha accedit quasi al peu del penya-segat. Una vegada en l’embarcació, ha sigut traslladada al Club Nàutic de Moraira, on l’ambulància de Protecció Civil l’ha evacuada al centre sanitari.

L’altra jove ferida ha pogut eixir pel seu propi peu de la zona i ha sigut traslladada igualment al centre sanitari.