La Comunitat Valenciana ha notificat 149 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització, que situen la xifra total de positius en 386.461 persones. La província de Castelló ha registrat 11 casos nous de coronavirus, per la qual cosa el total de casos a la província ascendeix a 39.528. Alacant, per la seua banda, en suma 51 (145.247 en total), i la de València compta 87 nous casos (201.685 en total). Continua havent-hi un cas sense assignar.

Des de l'última actualització, s'han registrat 163 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta manera, ja són 387.338 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 39.933 a Castelló, 145.077 a Alacant i 202.273 a València, a més de 55 no assignades.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 393 persones amb covid ingressades: 27 a la província de Castelló, amb 7 pacients en UCI; 180 a la província d'Alacant, amb 34 en UCI, i 186 a la província de València, amb 38 en UCI.

A més, s'han registrat 15 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 7.197: 784 a la província de Castelló, 2.738 a la d'Alacant i 3.675 a la de València.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.395 casos actius, la qual cosa suposa un 0,85 % del total de positius per coronavirus.

En les residències, la situació ha empitjorat respecte al dia anterior en registrar-se set contagis entre interns, un en un treballador i una defunció.