El Ministeri d'Igualtat i el de Drets Socials i Agenda 2030 ha remés una carta a la Lliga Nacional de Futbol Professional i la Real Federació Espanyola de Futbol davant l'incident racista que es va produir el diumenge contra el jugador del València CF, Mouctar Diakhaby.

En aquesta carta, els dos ministeris ressalten “la situació alarmant” que es va derivar quan Diakhaby, que havia denunciat una agressió racista i havia rebut la solidaritat dels seus companys en retirar-se tots a vestuaris, però que van tornar a la gespa davant el risc de perdre tres punts, va acabar en la banqueta mentre el presumpte agressor, Juan Cala, continuava en el terreny de joc.

Des del Ministeri d'Igualtat i el de Drets Socials i Agenda 2030 es dirigeixen a LaLiga i la Federació amb l'objectiu “d'evidenciar la nostra preocupació davant situacions com aquesta, que s'han estat repetint de manera puntual però constant en les competicions de futbol del nostre país”, diu la nota. “Aquesta preocupació ens porta a dirigir-nos a vostés, amb el degut respecte, per a conéixer de primera mà, ja que no han transcendit als mitjans de comunicació, les mesures concretes que han sigut efectivament adoptades respecte a aquest cas particular, així com les mesures de prevenció de cara al futur per a evitar que es repetisquen situacions similars en els camps de futbol del nostre país.”, s'afig.

Finalment, el Govern mostra la seua “plena disposició a la col·laboració interinstitucional” i el “compromís ferm i permanent amb la lluita contra el racisme i qualsevol forma de discriminació.”