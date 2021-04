El Govern va donar a conéixer ahir les 136 mesures que ha acordat per a abordar el repte demogràfic i la despoblació a Espanya. El gruix del programa es va presentar fa tres setmanes amb 10.000 milions del Pla de recuperació europeu, amb iniciatives com acostar seus de la UNED a l'entorn rural i fomentar la cura dels majors en els seus propis pobles reforçant els serveis socials. Ahir es va donar a conéixer el document detallat en el qual s'inclou el foment del turisme rural sostenible, en un moment en el qual l'interés ha crescut a la C. Valenciana a causa del tancament perimetral.

En concret, el Ministeri de Turisme elaborarà un programa de sostenibilitat turística en destinacions i un pla de desenvolupament de producte turístic sostenible. Es busca que l'oferta hotelera, les activitats i la restauració no generen un impacte negatiu en els entorns naturals, per la qual cosa també es fomentarà l'economia circular.

Es preveu, a més, un pla d'inversions per al manteniment i rehabilitació de béns immobles del patrimoni històric que siguen susceptibles d'un ús turístic. També es potenciarà el turisme saludable a través del patrimoni cultural, natural i l'esport, i es traçarà un pla de transformació digital d'empreses turístiques.

Un dels eixos és el de les reformes legislatives que s'han d'escometre per a abordar el repte demogràfic: entre aquestes, la reforma del sistema de finançament autonòmic i local, reivindicació històrica de la C. Valenciana, però també l'aprovació de la Llei de treball a distància, que permetria que moltes persones abandonaren la ciutat i tornaren a l'entorn rural.

El pla també busca potenciar la presència de dones en cooperatives agràries —a la Comunitat només un 3 % estan dirigides per dones—, a més de potenciar el relleu generacional en l'activitat agrària cap als joves i les dones.