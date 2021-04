Una junta de govern convocada amb caràcter extraordinari i urgent ha aprovat la concessió i, per consegüent, l'ingrés en compte d'1,8 milions d'euros a un total de 323 comissions de falla de València. És la subvenció al monument promesa a aquestes per acollir-se al Pla especial de Falles 21-22. És a dir, comprometre's durant el passat exercici i el que ve a gastar almenys un 75 % del que van invertir per a 2020, per a les falles que encara estan per plantar i que es van contractar sense pensar que es produiria una pandèmia.

És la subvenció «del 25 %» de tota la vida, però que ara està condicionada a fer aquest esforç econòmic i que, en aquest cas, puja del 25 al 30 %.

El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, va assegurar que «ja estem treballant» en l'altra gran injecció per a les comissions de falla: l'ajuda suplementària. El particular Pla Resistir de les comissions, que es va aprovar fa dos mesos en el ple municipal (mitjançant una moció alternativa a la presentada pel PP) però que, 70 dies després, encara no s'ha activat.

Aquesta segona tanda econòmica és bàsica perquè les comissions puguen hibernar sense gravar excessivament els seus fallers i, per consegüent, puguen evitar una deserció més o menys massiva de membres de les comissions que, al seu torn, poguera comprometre els pagaments als artistes fallers.

Les 323 comissions són gran part de les que es planten a la ciutat. De fet, a penes són onze les que van ser rebutjades d'origen per demanar la subvenció sense haver-se acollit al Pla especial, que era requisit indispensable.

Galiana va assegurar, sobre el 30 % aprovat ara, que «és importantíssim ajudar les comissions per a no perdre el teixit associatiu del qual depenen molts sectors econòmics de la ciutat, com la indumentària, els artistes fallers o la pirotècnia. Sense falleres i fallers no seríem patrimoni de la humanitat».

El Grup Municipal Ciutadans va ser el primer a interpretar aquesta aprovació, restant-li importància en definir-lo com un ingrés «amb el qual les comissions ja comptaven».