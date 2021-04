El port de València va rebre ahir el primer vaixell que ha creuat el canal de Suez després de l'incident de l'Ever Given que va mantindre tancat el pas entre el 23 i el 29 de març. El vaixell és l'MSC Le Havre i va atracar a València per a una operació de càrrega (exportació) i descàrrega (importació) de 2.300 contenidors de béns de consum procedents o amb destinació a l'Orient Llunyà. Hui està prevista l'arribada d'altres dos vaixells retinguts a Suez, els vaixells MSC Conty Everest i CMA Centaurus. En els pròxims dies hi atracarà una altra dotzena de vaixells.