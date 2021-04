El Consell té previst reunir demà la comissió interdepartamental sobre la pandèmia per a estudiar les restriccions a partir del pròxim dilluns, quan vencen les actuals. No són previsibles canvis importants en la mobilitat, malgrat la baixa incidència del virus a la C. Valenciana en aquest moment. És el que es pot deduir de les declaracions, ahir, dels principals càrrecs de l'executiu. I en aquesta línia es manifesten també fonts de Sanitat.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va dir ahir: «Aquest dijous valorarem amb els experts com està la situació, però qualsevol desescalada ha de ser amb moltíssima prudència, perquè vam tindre un començament d'any terrible».

Hi haurà previsiblement algun retoc en les limitacions, assenyalen fonts de l'executiu, però no està el context espanyol i internacional en aquest moment per a obrir la mà i permetre una major llibertat. Això és el que demanen alguns dels sectors més afectats, com l'hostaleria, que en l'actualitat té restringida l'activitat fins a les 18 hores.

La vicepresidenta del Govern autonòmic, Mónica Oltra, va assenyalar per la seua part que la comissió interdepartamental decidirà com serà la desescalada guiats «com sempre per la prudència», tenint en compte les dades de contagi d'aquest mateix dia i l'evolució dels últims 7 i 14 dies, així com el ritme de vacunació.

Oltra va recalcar que les decisions estaran «guiades, com sempre, per la prudència i la salvaguarda de la seguretat i de la vida». Encara que «és cert que la C. Valenciana és la que menys» incidència té d'Espanya, «la tendència a Europa i Espanya apunta al fet que estan augmentant els contagis», va argumentar.

A favor de relaxar alguna mesura està l'avanç en el procés de vacunació, que «agafa velocitat de creuer». En aquest sentit, Oltra va destacar que la Comunitat Valenciana és «la que més vacunes ha posat de les que han arribat, i si no se'n posen més, és perquè no n'arriben més».